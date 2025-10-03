Ven impulso para el nearshoring en armado de camiones

El arancel del 50% a las importaciones de vehículos chinos hará florecer al nearshoring en México, lo que permitirá a las armadoras automotrices continuar con el incremento al contenido nacional y lograr una mayor integración en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), coincidieron representantes de la industria de camiones pesados.

Raúl García, director de operaciones de Mercedes-Benz Autobuses en México rechazó que el nearshoring vaya a la baja con la ola de incertidumbre arancelaria global, hay cierta cautela en los inversionistas, pero seguirá creciendo en el caso mexicano.

Al participar en el 23 Congreso Internacional de la Industria Automotriz Mexicana (CIIAM) organizada por la INA, el directivo dijo: “El nearshoring va a crecer no bajará... la necesidad es de producción y el sustituir componentes chinos va a traer más demanda nacional y que lo hecho en México trascienda el emblema y que hagan inversiones tecnológicas”.

El directivo de la automotriz alemana resaltó que el nearshoring ha impulsado la demanda de transporte de personal, debido a que nuevas plantas se ubican fuera de zonas urbanas, lo que generó un crecimiento entre 20% y 25% en el segmento de autobuses de transporte empresarial.

Como parte del Plan México, el gobierno de Claudia Sheinbuam plantea oportunidades para detonar el nearshoring, como es la imposición de aranceles a productos asiáticos que llegan a precios dumping y generan competencia desleal.

Ante ello, Raúl García dijo que Mercedes-Benz cuenta con una red de 70 proveedores nacionales y existen alianzas para generar empleos. Así que la necesidad de que haya productos que se fabricaban en Asia, van a tener que llegar inversiones a la región de Norteamérica, pero requerirá de políticas públicas que detonen a los proveedores nacionales.

Por su parte, Elizabeth Gallardo, directora de relaciones gubernamentales de PACCAR, empresa dueña de Kenworth y DAF, sostuvo que el nearshoring es un fenómeno practicado en la empresa estadounidense y fortalecido con sus filiales en Norteamérica.

Señalaron que México se consolida como nodo estratégico de Norteamérica, pues el 90% de los camiones producidos en nuestro país se exporta a EU.

A su vez, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), destacó que el nearshoring puede detonar un crecimiento inclusivo y sostenible, siempre que se impulse infraestructura en energía, agua y conectividad logística.

Expuso que el futuro económico de México dependerá de aprovechar las oportunidades del comercio y el nearshoring, siempre que se atiendan los rezagos en inversión y producción energética.

El directivo de Mercedes-Benz autobuses consideró necesario mantener el liderazgo frente a la competencia asiática mediante red de distribuidores, servicio posventa, financiamiento propio y nuevas soluciones digitales.

Para movilidad autónoma y tecnologías avanzadas, México debe mejorar su infraestructura vial y regulatoria, ya que actualmente las limitaciones físicas del país restringen su adopción.