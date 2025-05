Ven concentración de poder en agencia que sustituye al IFT

Expertos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, académicos y activistas coincidieron en la necesidad de acotar las facultades de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumirá las funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En el arranque de los conversatorios para el análisis de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión organizados por la Cámara de Senadores, hubo consenso entre la ventana de participantes en proponer la creación de un órgano regulador colegiado, desconcentrado de la ATDT, imparcial y con independencia técnica en sus decisiones.

Tras reconocer el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya sugerido la realización del conversatorio para escuchar a los interesados en la materia, José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), planteó que se requiere acotar en las leyes secundarias la discrecionalidad que pueda tener la ATDT.

“¿Para qué? Para que no se actúe de manera arbitraria. No hay que criticar a nadie, pero a veces las gentes que están en el poder buscan controlar a los medios de comunicación y no estoy hablando de este caso en este momento. Estoy hablando en general y lo conocemos y ustedes son senadores y políticos de hace muchos años y siempre ha ocurrido. “Busquemos un equilibrio, que se sigan los procedimientos primero administrativos y luego judiciales necesarios antes de llegar a una sanción, a una suspensión de transmisiones o inclusive a una revocación. Hagámoslo de manera lógica para dar certeza jurídica a los empresarios y a la aplicación de las libertades de opinión, de expresión y de información”.

Comentó que desde 2014 se ha litigado el tema en tribunales y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el IFT emita lineamientos de los derechos de las audiencias, lo que ya sucedió hace dos meses.

“Creemos que eso ha sido la compilación de muchos años de estar discutiendo este tema. Los lineamientos privilegian la libertad de expresión, de opinión e información y no restringen, como ahora pudiera pretenderse, el que se distinga opinión de información. Si entráramos en ese debate, yo diría que la presidenta (de la República) está violando la próxima ley todos los días porque no distingue opinión de información”.

En su calidad de moderador de la mesa de discusión, Javier Corral, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara Alta, afirmó que “el mundo y sus nuevos gigantes tecnológicos concentran un poder económico, político y simbólico que la futura legislación no debe dejar de atender. Sin soslayar libertades, pero tampoco confiando sólo en la autorregulación de los actores, quienes históricamente han demostrado que a pesar de las normas sólo creen en su ley y en sus reglas”. El objetivo del debate iniciado, que concluirá el próximo día 22, aseguró, es construir una reserva que modifique el decreto ya aprobado por las comisiones dictaminadoras a partir de la iniciativa presidencial.

El objetivo de los conversatorios en el Senado es construir una reserva que modifique el decreto aprobado por las comisiones dictaminadoras a partir de la iniciativa presidencial.