Vantage, el bróker que genera comunidad y seguridad a través de valores

Vantage es un bróker de CFD galardonado en LATAM y a nivel mundial con más de 5.000.000 de operadores con una estrategia clara: generar una familia, una comunidad, para que los clientes se sientan apoyados, basados en la honestidad, la integridad y obviamente el respeto, en lugar de buscar un cliente y asesor de la manera tradicional.

“El respeto no solamente como personas, sino también a los bienes, porque eso es muy importante para nosotros y que, de la mano de eso, puedan tener el beneficio completo”, aseguró Javier Gil, Business Development Manager.

En Latinoamérica, la empresa se ha enfrentado a diversos retos, siendo el principal, la detección de estafas en la mayoría de los países con el tema de pirámides, esquemas Ponzi y otras cosas. Por ello, Vantage ha llevado a cabo cada acción sobre la línea de la honestidad, mostrando el proceso que lleva un bróker regulado directamente desde el bróker, el mercado, el bróker y al cliente.

“La mayoría de las personas con nosotros no se registran en la página directamente. Sí hay muchos registros, pero realmente no es nuestra principal fuente para llegar a nuestros clientes o nuestros partners. Nosotros nos contactamos, los buscamos y llegamos aún a conocernos, a volvernos no solamente clientes, asesores, sino también amigos. Y desde ahí comenzamos una relación para poder trabajar más en conjunto”, comentó Gil.

Por ello, es de suma importancia conocer a los clientes y acercarse a ellos, ya que, por medio de esta estrategia se puede moldear el negocio a ellos, ya sea un cliente pequeño, un cliente institucional o un cliente muy grande, haciendo que el negocio pueda llegar a las necesidades que tenga cada uno.

Branded Content

“Vantage es una empresa muy humana, nosotros tratamos de acercarnos a nuestros clientes, de que siempre tengan soporte, que en cualquier momento que necesiten puedan tener ayuda, que podamos estar ahí justamente. Vantage es una empresa que trata no de que tú entres como un cliente más, sino que puede entrar a una familia”.

Javier Gil añadió que la publicidad más importante es la publicidad de boca en boca, “Y así es como hemos logrado llegar a donde estamos”, aseveró.

Respecto al apoyo o beneficio a sus partners de la región, el BDM mencionó que Vantage ha recompensado la confianza de sus clientes con diversos beneficios, sobre todo en el tema de las cuentas. Para las personas que son partners, que traen a sus propios clientes, la empresa los apoya en sus eventos, para posteriormente desarrollarlos y expandirlos a otros países, conectándolos con la gente que ya trabaja en la empresa, llevándolos de la mano a que exploten su potencial realmente.

Como parte de su visión a futuro, Vantage tiene como objetivo convertirse en el bróker número uno en Latinoamérica mediante dos cosas, la honestidad y que sus socios y clientes se sientan contentos mediante un buen servicio.

Finalmente, Javier Gil, Business Development Manager, concluyó asegurando que todo el pueblo latinoamericano ha sufrido mucho en el tema de estafas, de pirámides y de este tipo de cuestiones, por lo que dejó el mensaje de que no toda la gente es igual, ni todas las instituciones hacen lo mismo. Vantage es un bróker que permite tener acceso real, dejando en claro su compromiso con el bienestar de sus clientes y asociados.