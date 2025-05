La Universidad Panamericana refuerza su Ecosistema de Bienestar y Salud UP para impulsar el desarrollo integral de su comunidad

La Universidad Panamericana (UP), comprometida con el desarrollo integral de su comunidad estudiantil, ha consolidado su Economía de Bienestar y Salud UP, una estrategia institucional que busca promover el bienestar físico, emocional, social y espiritual de los estudiantes, profesores y colaboradores. Esta iniciativa integra múltiples áreas y programas que responde a las necesidades actuales de la comunidad universitaria y que, en conjunto, fortalecen una formación más humana y resiliente.

El Ecosistema de Bienestar y Salud UP surge como respuesta a los crecientes desafíos que enfrenta la población universitaria, como problemas de salud mental, aislamiento social y estrés académico. Según el MBA Antonio Castro D’Franchis, Director de Vida Universitaria de la UP, este ecosistema se diseñó para atender integralmente estas problemáticas. “Buscamos garantizar apoyo en áreas clave como la salud mental, actividades deportivas, formación integral y desarrollo espiritual”, afirmó.

Con una visión holística del bienestar, la universidad considera que el cuidado físico y emocional debe ir de la mano del crecimiento académico, profesional y personal. Por ello, el ecosistema se construye sobre cuatro pilares fundamentales:

Fomento de una vida saludable, que incluye programas y espacios que promueven el equilibrio físico, mental y espiritual. Red de acompañamiento y asesoría, que brinda orientación personalizada a través de figuras académicas y profesionales. Prevención y atención integral, con protocolos que aseguran un entorno seguro y emocionalmente sano. Desarrollo de habilidades y crecimiento personal, mediante actividades que fortalecen competencias socioemocionales y profesionales.

Seis acciones clave para el bienestar universitario

La UP ha identificado seis líneas de acción esenciales que impulsan la calidad de vida en el entorno universitario:

Mantente mentalmente activo: fomentando el pensamiento crítico, la innovación y el aprendizaje continuo a través de espacios como el iOS Development Lab, el PCI Lab, Spark UP, Xponential Lab, y la biblioteca. Actívate y conéctate con otras personas: promoviendo la integración a través de deportes, actividades culturales, el Centro de Lenguas UP (CLUP), relaciones internacionales, grupos estudiantiles y la Sociedad de Alumnos (SAUP). Da a los demás y fomenta sentimientos positivos: desarrollando valores como la solidaridad y la empatía mediante programas de impacto social como el Compromiso Social, el Centro Comunitario MAPFRE-UP, el Bufete Jurídico Gratuito Social y las Clínicas de Salud. Pon atención al presente y construye tu futuro: apoyando la toma de decisiones informadas y el diseño de un proyecto de vida mediante servicios como la Unidad de Psicología Clínica, el Centro Universitario de Salud y Bienestar (CuSAB), la Capellanía, el SMART Center y Career Services. Desarrolla soft skills: fortaleciendo habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo e inteligencia emocional a través de programas como Educación Continua y el SMART Center. Descansa y aliméntate sanamente: ofreciendo espacios para el esparcimiento y el equilibrio personal como Recovery Zones, jardines, cafeterías y el Game Center.

Apoyo estructurado y compromiso institucional

El Ecosistema de Salud y Bienestar UP se apoya en una estructura de acompañamiento que involucra a asesores, coordinadores, profesores y directivos, quienes detectan las necesidades de los alumnos y los canalizan a las áreas pertinentes. Esta red de soporte permite una atención personalizada y oportuna.

Una pieza clave en esta estructura es el protocolo GLASS, que brinda orientación ante situaciones sensibles dentro del ámbito universitario. Esta iniciativa garantiza un entorno de respeto, inclusión y confianza, reafirmando el compromiso de la universidad con la seguridad emocional y física de su comunidad.

La consolidación del Ecosistema de Bienestar y Salud UP refleja la visión de la Universidad Panamericana como una institución que no solo forma profesionales competentes, sino también seres humanos íntegros. Con estas acciones, la UP busca que cada miembro de su comunidad cuente con las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial en un ambiente sano, humano y enriquecedor.

