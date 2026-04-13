Turismo externo mantiene dinamismo

Turismo internacional con cifras récord. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó el viernes que durante el primer bimestre, México recibió divisas turísticas por 6,745.6 millones de dólares, lo que representó un incremento de 2.2% en comparación con igual periodo del 2025, y llegaron al país 16 millones 851,130 viajeros internacionales totales (con un alza de 9.3%).

Dentro de los viajeros referidos, se contaron a ocho millones 168,399 de turistas internacionales (cifra que es considerada por ONU Turismo para elaborar sus rankings), los cuales mostraron un incremento de 6.5 por ciento.

En relación con la llegada de turistas vía aérea a México (que forman parte de los turistas internacionales de internación y que representan 82% del total de las divisas captadas), crecieron 0.7% al sumar cuatro millones 253,632 personas.