Trump fijará aranceles en bloque para 150 países en una carta común

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que enviará una carta común a unos 150 países en la que establecerá un mismo arancel aplicable a todos ellos.

Trump no especificó la nueva tarifa. Por ahora, todos estos países pagan un arancel base adicional de 10% a las aduanas estadounidenses desde que Trump fijó esa tasa en abril.

Además, en las últimas semanas, Trump ha establecido aranceles diferenciados, de entre 25 y 40%, para más dos docenas de naciones.

Entre ellas están Vietnam (20%), Japón, Corea del Sur y Malasia (25%), México (30%), Canadá (35%), Filipinas y Camboya (36%) y Laos y Myanmar (40 por ciento).

Todos estos aranceles tienen algunas excepciones y se aplicarán, con excepción de México y Canadá, para la mayoría de los productos. El alza de aranceles está programada para el próximo 1 de agosto.

“Va a ser igual para todos, para ese grupo”, dijo Trump a la prensa en una reunión con el príncipe heredero de Baréin, Salman bin Hamad Al Khalifa, en la Casa Blanca. “No son países grandes y no hacen muchos negocios. No como aquellos con los que hemos acordado, como China y Japón”.

Previamente, Trump había indicado que el nuevo arancel base para ese centenar y medio de naciones podría ser de entre 15 y 20 por ciento.

Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles a la mayoría de las importaciones de Estados Unidos. Sin embargo, la medida generó reacciones inmediatas.

Varias partes presentaron demandas. Argumentaron que la IEEPA no otorga al presidente facultades para aplicar esos aranceles. En mayo, dos tribunales federales de primera instancia les dieron la razón. Fallaron que Trump excedió su autoridad legal.

Los casos V.O.S. Selections, Inc. vs. Estados Unidos y Learning Resources, Inc. vs. Donald Trump marcaron el precedente. El fallo de V.O.S. Selections también incluyó la demanda del Estado de Oregón contra el Departamento de Seguridad Nacional.

Por ahora, las decisiones judiciales están suspendidas, mientras los tribunales superiores analizan las apelaciones presentadas por el gobierno federal.

Al inicio, el 1 de febrero de 2025, Trump invocó la IEEPA para imponer aranceles a las importaciones de China, Canadá y México, declarando emergencias relacionadas con las drogas ilícitas y la inmigración ilegal.

Posteriormente, el 2 de abril de 2025, Trump declaró una emergencia aparte por la falta de reciprocidad en las relaciones comerciales bilaterales de Estados Unidos, la disparidad de tasas arancelarias y barreras no arancelarias, así como las políticas económicas de los socios comerciales de Estados Unidos que suprimen los salarios y el consumo internos, como lo indican los grandes y persistentes déficits anuales del comercio de bienes de Estados Unidos.

Con base en esta declaración, Trump invocó la IEEPA para imponer aranceles de al menos 10% a las importaciones de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos y aranceles recíprocos más elevados, específicos para algunos países. Luego, Trump realizó varias modificaciones a estos aranceles.