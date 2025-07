Trump dice que Japón y EU formarán una empresa conjunta de gas natural licuado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Japón formará una empresa conjunta para desarrollar un proyecto de gas natural licuado (GNL) en Alaska, aunque un responsable del Gobierno japonés dijo que no estaba al tanto de tales planes.

No quedó claro si Trump se refería específicamente al proyecto propuesto de gas natural licuado en Alaska, valorado en 44,000 millones de dólares. Ese proyecto consistiría en un gasoducto de 1,300 kilómetros que transportaría gas hasta una planta de licuefacción prevista para la exportación.

El anuncio de Trump sobre el proyecto se produjo en declaraciones a los legisladores en la Casa Blanca, donde habló de su acuerdo comercial con Japón.

"Ya concluimos un acuerdo (...) y ahora vamos a concluir otro, porque están formando una empresa conjunta con nosotros en Alaska, como saben, para el GNL", dijo Trump a los legisladores. "Ya están preparados para cerrar ese acuerdo".

El responsable del , que supervisa el desarrollo de recursos, dijo que la agencia está trabajando para confirmar los comentarios de Trump.

Varias empresas de Japón han expresado su interés en comprar GNL del proyecto, junto con la tailandesa PTT y la india GAIL. JERA y Tokyo Gas, los dos mayores compradores de GNL de Japón, han expresado su interés en el proyecto de GNL de Alaska, pero dijeron que necesitarían evaluar las condiciones específicas, incluidos los costes, antes de seguir adelante.

Pero cuando se le preguntó por la empresa conjunta mencionada por Trump, un portavoz de JERA dijo que no podían confirmarla.

Un portavoz de Tokyo Gas no quiso hacer comentarios y afirmó que la empresa no participa en una empresa conjunta de GNL en Alaska y que no está familiarizada con los detalles.