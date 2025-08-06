Trump amenaza con imponer más aranceles a China por compras de petróleo ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que podría anunciar más aranceles a China similares a los gravámenes del 25% anunciados anteriormente a India por sus compras de petróleo ruso.

"Podría ocurrir", dijo Trump a periodistas, tras afirmar que espera anunciar más sanciones secundarias destinadas a presionar a Rusia para que ponga fin a su guerra en Ucrania.

No dio más detalles.

"Puede que suceda (...) Todavía no puedo decirlo", afirmó Trump. "Lo hicimos con la India. Probablemente lo hagamos con un par de países más. Uno de ellos podría ser China".

Trump impuso el miércoles un arancel adicional del 25% a los productos indios, que se suma al del 25% anunciado antes, alegando sus continuas compras de petróleo ruso.

El decreto de la Casa Blanca no mencionó a China, que es otro gran comprador de petróleo ruso.

La semana pasada, el secretario del Tesoro Scott Bessent advirtió a China de que también podría enfrentarse a nuevos aranceles si continuaba comprando petróleo ruso.