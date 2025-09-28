Tráfico nacional impulsa pasaje aéreo en primeros ocho meses

Las aerolíneas nacionales e internacionales que operan en México transportaron en operaciones regulares a 82 millones 370,855 pasajeros entre enero y agosto, lo que representó un incremento 2.6% en relación a igual periodo del año pasado y también la menor alza acumulada en el año, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Las aerolíneas nacionales en vuelos domésticos (lideradas por Viva) sumaron 42 millones 156,291 pasajeros y crecieron 3.6%, mientras que en vuelos internacionales (lideradas por Aeroméxico) sumaron 11 millones 965,883 usuarios, 5.6% más que en el 2024.

En tanto, las líneas aéreas internacionales (encabezadas por American Airlines) crecieron el 0.1% al transportar a 28 millones 248,681 personas.

Para la industria, el segundo semestre del año representa un reto por las incertidumbres políticas y económicas, además de la falta de una estrategia federal de promoción turística nacional e internacional, lo cual se reflejó durante agosto, cuando todas las empresas sumaron 10 millones 204,877 pasajeros, con un aumento del 1.3%, a pesar de que el periodo de vacaciones escolares tuvo una semana más.

“El volumen de pasajeros aumentó 8.2% en agosto, impulsado por un crecimiento balanceado en los mercados doméstico e internacional al concluir la temporada de verano… El despliegue de capacidad se mantiene disciplinado conforme ajustamos la operación a las condiciones actuales de la demanda. Aunque la situación con la revisión de los motores Pratt & Whitney ha perdido visibilidad con el tiempo, sigue afectando nuestras operaciones y continuamos enfocados en mitigar su impacto”, refirió el director de Viva, Juan Carlos Zuazua.

Con base en datos de la AFAC, las cinco rutas nacionales de mayor demanda en los primeros ocho meses del año fueron: México-Cancún, Monterrey-Cancún, México-Guadalajara, Tijuana-México y Tijuana-Guadalajara y todas mostraron caídas en relación a igual periodo del año pasado.

En conectividad internacional, las rutas de mayor actividad fueron: Toronto-Cancún, Dallas/Fort Worth-Cancún, México-Madrid, Houston-Cancún y Los Angeles-Guadalajara, en donde solamente la primera mostró un crecimiento.

El creciente negocio low cost

Entre enero y agosto, Volaris se mantuvo en el liderazgo de pasajeros totales atendidos: 18 millones 637,114, lo que representó un incremento del 5.8%, seguida cercanamente de Viva con sus 18 millones 619,018 pasajeros y un aumento mayor, el 9.4 por ciento. En tercer sitio está Grupo Aeroméxico, que registró una baja del 3.7% al atender a 16 millones 301,445 clientes.

Las dos primeras empresas operan con el modelo de bajo costo y este año tuvieron una participación de mercado del 45%, dos puntos porcentuales más que en el 2024 y las posibilidades de crecimiento son positivas.

A decir de Volaris, México es un país ideal para el segmento low-cost porque hay un alto potencial de pasajeros en autobús que están migrando al servicio aéreo, por su geografía, por la fuerza y resiliencia del segmento turístico de visitantes de amigos y familiares y porque no existe ahora un amplio sistema de trenes de pasajeros.

En la búsqueda de empatía con sus clientes, ambas aerolíneas también han incrementado sus acciones de marketing (por ejemplo, decorando algunos de sus aviones), fortalecido sus programas de acumulación de puntos y emprendido ofertas atractivas en medios digitales.

Al mismo tiempo, Aeroméxico mantiene un claro perfil de atender mercados internacionales abriendo rutas, como la México-Puerto Rico que iniciará en unas semanas, y en el próximo año enfrentará el reto de ver terminada la inmunidad antimonopolio otorgada por el Departamento de Transporte de EU en su alianza con Delta, la cual permitía, entre otras cosas, ofrecer tarifas atractivas.

Destaca que la aerolínea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Mexicana de Aviación, registró en agosto la mayor cantidad de pasajeros desde que retomó el vuelo en diciembre del 2023: 49,528. En dicho mes, incorporó en sus vuelos comerciales el primero de sus aviones Embraer.