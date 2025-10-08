Totalplay se convierte en la primera empresa en México en ofrecer 10 mil megas con WiFi 7

Totalplay, compañía mexicana de telecomunicaciones, anunció el lanzamiento de su nuevo servicio de 10,000 megas con tecnología WiFi 7, consolidándose como la primera empresa en México en ofrecer esta velocidad y estándar de conexión.

Con este hito, el país se incorpora al grupo de naciones con las soluciones de conectividad más avanzadas del mundo.

La implementación de WiFi 7 representa un salto tecnológico que promete mayor velocidad, mínima latencia y capacidad para conectar múltiples dispositivos de alto rendimiento de forma simultánea, optimizando la experiencia de navegación tanto en hogares como en empresas.

En los últimos años, la compañía ha mantenido un crecimiento sostenido, alcanzando más de 5 millones de usuarios en 87 ciudades del país, impulsado por su red de fibra óptica y una estrategia enfocada en la expansión tecnológica continua.

Su liderazgo ha sido reconocido por organismos internacionales, destacando el premio de Ookla como La Red Fija Más Rápida de México —manteniéndolo por cinco años consecutivos hasta 2025— y el reconocimiento del Barómetro nPerf como La Red con Mejor Velocidad en México durante ocho años seguidos.

Además, Totalplay ha sido destacada en foros globales como el Mobile World Congress (MWC) 2025, donde se reconoció su infraestructura tecnológicavanguarsita y su excelencia en experiencia de usuario.

Con el lanzamiento de su servicio de 10,000 megas, Totalplay da un paso hacia el futuro de la conectividad, llevando a los hogares mexicanos una tecnología que redefine la velocidad y la calidad del internet.

La empresa sostiene que la innovación no tiene fronteras y que México puede competir con los mercados más avanzados del mundo.

Para más información sobre los paquetes de 10,000 megas con WiFi 7, así como promociones y beneficios de lanzamiento, los usuarios pueden visitar www.totalplay.com.mx o las redes sociales oficiales de la compañía.