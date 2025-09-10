Tipo de cambio preferencial: ¿realmente estás obteniendo el mejor precio?

En la gestión financiera de una empresa, el tipo de cambio es mucho más que una cifra. Para quienes importan insumos, exportan productos o realizan pagos internacionales en divisas, la diferencia entre un tipo de cambio competitivo y uno poco favorable puede alterar la rentabilidad de todo un presupuesto anual.

El mercado cambiario se mueve a gran velocidad. La volatilidad del peso, sumada a márgenes cada vez más ajustados en los contratos comerciales, presiona las finanzas de las compañías. Ante ello, los bancos tradicionales, casas de cambio y bancos especializados ofrecen a sus clientes el denominado tipo de cambio preferencial.

No obstante, el no comparar precios al cotizar tipo de cambio empresarial genera ineficiencias que impactan directamente en la utilidad, pues aquello que pudiera ser un ahorro significativo, se convierte en pérdidas.

A esta falta de comparación se añade otro factor crítico: los costos asociados a la operación: cargos por transferencia, comisiones bancarias o gastos por intermediación que las tesorerías no incluyen en una visión completa del desembolso real presupuestado.

Por ejemplo, una compañía que importa 200,000 dólares en maquinaria desde Estados Unidos recibe un tipo de cambio preferencial de 18.70 pesos por dólar. Si se suman cargos de 20 dólares por recepción y un spread extra de 0.10 pesos por dólar, el costo total de la operación aumenta de 3,740,000 a aproximadamente 3,760,020 pesos, es decir, 20,020 pesos adicionales en una sola transacción. Por ello, comparar no solo el tipo de cambio, sino también las comisiones por transferencia internacional y otros gastos asociados, es clave para tener una visión real del costo total.

Este ejemplo demuestra que operaciones aparentemente más competitivas en la cotización inicial pueden resultar menos eficientes con estos adicionales, dando como resultado una dificultad para planear con precisión el flujo de efectivo y no optimizar al máximo cada transacción en divisas.

Optimizar tus transacciones en divisas no requiere cambios estructurales. Para tener certeza un tipo de cambio competitivo basta con un ejercicio simple: 1) compara el spot interbancario para ver si tu banco realmente te está dando un tipo de cambio preferencial, 2) monitorea el tipo de cambio para encontrar el nivel que más te conviene, 3) busca un banco especializado en comercio exterior que se convierta en un aliado estratégico para tu tesorería, 4) calcula costos adicionales como comisiones en transferencias internacionales y proyecta el impacto a lo largo del tiempo.

En el mercado cambiario y operaciones de comercio exterior, Banco BASE se ha consolidado como uno de los cinco principales operadores de divisas en México, con un volumen diario cercano a 400 millones de dólares y alrededor de 3,000 transferencias internacionales cada día. Estas cifras reflejan su capacidad para simplificar pagos internacionales, minimizar riesgos y apoyar a las empresas en la gestión de tesorería.

Además, Banco BASE cuenta con calificaciones de S&P, Fitch Ratings y Moody’s, y fue reconocido con el premio STP 2024 de Deutsche Bank por su eficiencia en pagos internacionales. Este respaldo lo convierte en un socio estratégico y confiable para las empresas que operan globalmente.

Aceptar un tipo de cambio preferencial sin verificarlo puede costar caro. Contar con información precisa, comparar alternativas y operar con un proveedor confiable permite proteger la rentabilidad de los negocios y convertir la gestión de divisas en un elemento para impulsar el crecimiento y potenciar recursos.

Cotiza tu tipo de cambio en Banco BASE y comprueba cómo un precio competitivo, junto con asesoría experta, puede transformar tus operaciones internacionales: https://ir.bancobase.com/4g4ugWk.