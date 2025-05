The AI Pioneers 2025: Una mirada al futuro de la Inteligencia Artificial en Latinoamérica

Los días 7 y 8 de mayo 2025, Ciudad de México fue el epicentro de la innovación tecnológica con la celebración de la segunda edición de The AI Pioneers Festival, organizada por Needed Education.

Durante dos días, destacados líderes empresariales y expertos compartieron sus perspectivas sobre el futuro de la IA en el Lunario del Auditorio Nacional y el Campo Marte. El objetivo principal del encuentro fue claro: ayudar a empresas medianas y grandes a evolucionar en la adopción de tecnologías disruptivas, no solo para mantenerse vigentes, sino para asegurar su relevancia en un ecosistema de negocios en constante cambio.

El evento dio inicio con Gustavo Barcia, fundador y CEO de Needed Education, quien durante su charla de apertura destacó que tanto asistentes como speakers presentes, “ya son pioneros de inteligencia artificial”, y dejó cinco puntos para sacarle el mejor provecho al evento:

Descubrir las posibilidades.

Imaginar el futuro de la organización habilitado por IA.

Establecer un proceso para desplegar la IA.

Preparar a la gente para trabajar de manera diferente.

Determinar la postura de la organización sobre la ética de la IA.

“El amplio alcance del cambio puede ser abrumador. Pero los CEOs pueden comenzar a desarrollar esta visión enfocándose en estas cinco áreas”.

Por su parte, Juan Enríquez, Managing director de Excel Medical Ventures, CEO de Biotechonomy y autor, compartió su visión sobre cómo la IA está transformando la ciencia y los negocios en su ponencia Biología + IA: el impacto en los negocios.

Enríquez, exploró las implicaciones de nuevas tecnologías, como lentes inteligentes capaces de traducir en tiempo real, ofrecer información contextual de las personas con las que se conversa o generar mapas interactivos, todo con comandos de voz.

Romain Chassinat, el director digital y de Mercadotecnia L’Oréal México, comentó cómo la IA está redefiniendo la belleza desde la personalización, la sostenibilidad y la experiencia del cliente, en su ponencia Beauty tech: Shaping the future of beauty – L'Oréal.

“Vemos un consumidor de belleza que exige de nosotros extrema personalización, por eso Beauty tech es una de las maneras de responder a esto; es la manera en la que combinamos 120 años de experiencia (data de ventas, de laboratorios, de consumidor, de estudios de consumidor, departamentos de tecnología, digital) todas estas áreas trabajando para poder desarrollar nuevas fórmulas, nuevos productos”, dijo.

En un panorama donde la IA está al alcance de todos, los ciberdelincuentes también han comenzado a utilizarla para perfeccionar sus ataques, creando una escalada tecnológica que plantea nuevos desafíos para la seguridad, es por ello que Jorge Litvin, CEO de Safe-U, habló acerca de esta problemática en GPT-Crime: Cibercrimen y Ciberseguridad impulsados por IA.

Ante este tema crítico, Litvin destacó algunos ejemplos de este tipo de casos, y el posible detrás de este escenario, por lo que indicó que estar preparados es más que una prioridad; tanto la alta dirección como cada colaborar deben presentar preparación, velocidad de respuesta y una cultura de ciberseguridad.

El segundo día estuvo marcado por ponencias de speakers de KIO, Teleperformace, Oracle, Humand, Softtek México y más, donde se exploraron la aplicación real de la IA en negocios y su impacto en las personas.

Sandra Matz, profesora de la Escuela Computacional de Negocios de Columbia y autora, abrió el día dos, hablando sobre decisiones empresariales inteligentes, en el que resaltó su investigación sobre la intersección de la psicología, ciencias de la computación y los negocios, así como la capacidad de los algoritmos.

Para entender más el uso práctico de técnicas de IA para resolver problemas concretos en distintos campos, Daniel Rabinovich, COO Mercado Libre, dio un panorama de este tema en su ponencia IA Aplicada, quien apuntó: “La base de trabajo son los humanos y la IA nos ayuda”.

Las charlas que abarcaron a la IA aplicada en la ciencia, en la ética, en casos de éxitos, así como sus usos, culminó con una videoconferencia sobre Inteligencia Emocional en la era de la IA con Daniel Goleman, reconocido psicólogo estadounidense, quien mencionó que una tendencia importante detrás de esta era es la inteligencia emocional, aspecto que esta tecnología difícilmente podría replicar: “Puede leer las emociones y el tono de voz pero no creo que tenga la misma calidez y cercanía de cerebro a cerebro que tendrán las personas”.

Eventos como The AI Pioneers ofrece a los líderes empresariales las herramientas y conocimientos necesarios para adoptar la IA de manera efectiva y ética. Never Ending Evolution AI no solo presentó el estado actual de la inteligencia artificial en México y el mundo, sino que ofreció un mapa de ruta para que las empresas transiten el cambio con visión, estrategia y humanidad.