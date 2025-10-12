Telefónica confirma que puso a la venta su negocio chileno

Telefónica Chile oficializó lo que todo el mercado sabía y desde hace meses, aunque era desmentido constantemente por la firma: que está en venta y que han recibido ofertas no vinculantes, entre ellas, una propuesta conjunta entre Entel y la mexicana América Móvil, controladora de Claro VTR.

"El Directorio de Telefónica Chile S.A. tomó conocimiento de su controlador Telefónica, S.A. respecto de la iniciación por parte de éste de un proceso estratégico de valoración de distintas alternativas que podrían derivar en la disposición de su negocio en la República de Chile, incluyendo la Sociedad (la “Oportunidad”)", dijo en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

A esta fecha, Telefónica Chile "es conocedora de que se han recibido diversas manifestaciones de interés no vinculantes, y que se está llevando a cabo un proceso de due diligence con varios posibles compradores". Sin embargo, la telco chilena dice que "no cuenta con más información en relación con la referida oportunidad, por lo que no es posible anticipar el alcance, condiciones y/o efectos financieros que podría tener ésta para la Sociedad". Telefónica Chile informó además que el interés en enajenar la filial local de Telefónica España fue informado el pasado 7 de agosto a la CMF en un hecho esencial reservado.