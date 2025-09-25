Soriana y FAZT abren dos nuevas estaciones de carga eléctrica en Nuevo León

Soriana, una cadena de tiendas de autoservicio y FAZT, una empresa de infraestructura de carga eléctrica, pusieron en operación dos nuevas estaciones de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos en Nuevo León.

“Seguimos ampliando nuestra infraestructura para ofrecer a nuestros clientes alternativas que beneficien tanto a su estilo de vida como al medio ambiente”, expresó el director de Desarrollo Inmobiliario de Organización Soriana, Gerardo Díaz Canales.

Las nuevas estaciones de carga se ubican en las tiendas Soriana Híper Lincoln y Soriana Híper Lindavista, en Monterrey, Nuevo León.

La alianza entre la minorista y FAZT, anunciada en diciembre de 2024, busca crear una red con más de 1,000 estaciones de carga para vehículos eléctricos en México para el 2030 ubicadas en los estacionamientos de las tiendas Soriana.

Desde entonces, han instalado apenas nueve estaciones ubicadas en Monterrey, Nuevo León, Morelos, Valle de Bravo, Estado de México y en Ramos Arizpe, Coahuila.

No obstante, la infraestructura instalada hasta ahora está por debajo de las 57 estaciones que planearon inaugurar durante este año.

Según cifras proporcionadas por Soriana, estas estaciones han registrado más de 24,000 sesiones de carga y se han atendido a más de 1,400 usuarios.

Además, se han evitado la emisión de 68,200 kilogramos de dióxido de carbono (CO₂), equivalente a lo que absorberían más de 3,400 árboles maduros en un año.

Soriana subrayó, en un comunicado, que esta nueva línea de negocio busca atender la necesidad de contar con estaciones de carga para vehículos eléctricos e híbridos en México.

La cadena de supermercados citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que indican que entre enero y agosto de este año se han vendido 393,406 vehículos ligeros, de los cuales 19,852 corresponden a eléctricos e híbridos enchufables.

“Estas cifras muestran que la electromovilidad gana terreno y que ampliar la red de carga es esencial para sostener su crecimiento”, subrayó la minorista que actualmente opera 778 tiendas de autoservicio y 41 clubes de precios.