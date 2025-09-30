Smart Fit acelera expansión en Chile y Perú

Los últimos cinco meses de Nicolás Calderón han sido especialmente intensos. El ejecutivo asumió en octubre de 2024 como country manager de Smart Fit en Chile y, desde mayo, también lidera la operación en Perú, consolidando un paso clave en sus ocho años en la compañía.

“Ha sido un desafío intenso”, comentó en entrevista con DFSUD, donde analizó el entorno en que se desarrollan los negocios de entrenamiento.

La cadena brasileña de gimnasios opera en 16 países de la región -además de Marruecos- y cuenta con cerca de 2,000 locales en la zona, entre propios y franquicias. De esos, tiene 100 en Chile y 91 en Perú.

“Lo que buscamos ahora es consolidar nuestro liderazgo. Además, estamos desarrollando la marca Bio Ritmo, tal como lo tenemos en Chile, Brasil y Panamá porque es nuestra principal apuesta en Perú", dijo el ejecutivo.

Expansión estratégica

“Al final, el objetivo es crecer con foco en calidad más que en cantidad, llegar a donde no estemos, con una expansión más inteligente y estratégica”, agregó.

En Chile, el plan es sumar 25 locales por año, mientras que en Perú “aún estamos conociendo el mercado”. Aunque dice tener una posición bastante consolidada, aún no tienen un número definido de aperturas. “Pueden ser cinco o 10, e incluso más”, afirmó y añadió que están en un proceso de “análisis de mercado y de las oportunidades”.

La proyección a cinco años, en todo caso, considera abrir 100 nuevos locales Smart Fit y nuevas banderas Bio Ritmo.

A nivel regional, la meta es inaugurar entre 340 y 360 sedes por año. Consultado sobre el riesgo de canibalización, el ejecutivo respondió: “Cada vez que abrimos un punto, lo estudiamos por 12 meses, con análisis, visitas, datos y con la experiencia de más de 20 años operando. Sabemos que puede existir canibalización, pero es un riesgo necesario para aumentar la penetración, que es lo que nos interesa”.