Smart City Expo LATAM impulsa innovación urbana desde Puebla

La undécima edición del Smart City Expo LATAM Congress 2026 (SCELC) apunta a consolidarse como el principal foro de innovación urbana en la región al integrar, por primera vez, la participación del United States Department of State y fortalecer su enfoque en gobiernos locales mediante el Encuentro Nacional de Alcaldes.

El evento se llevará a cabo del 2 al 4 de junio en el Centro Expositor y de Convenciones de Puebla, donde se espera la asistencia de más de 8,500 participantes, así como la presencia de más de 1,000 ciudades, 300 alcaldes, 220 empresas y organizaciones, y 320 ponentes.

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Con una superficie de más de 15,000 metros cuadrados, el congreso se posiciona como un punto de encuentro clave entre el sector público y privado bajo un modelo business to government (B2G).

Uno de los anuncios más relevantes es la incorporación del gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado, que impulsará la cooperación regional en áreas como ciberseguridad, gobernanza digital, innovación tecnológica y resiliencia urbana.

Esta participación incluye la colaboración con agencias como la U.S. Trade and Development Agency, el United States Department of Commerce, la U.S. International Development Finance Corporation y el Export–Import Bank of the United States, además de organismos multilaterales como el World Bank y el Inter-American Development Bank.

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Como parte de esta alianza, se habilitará el pabellón “Advancing Digital Cities with U.S. Technology, Innovation, and Financing”, que reunirá a más de 400 empresas estadounidenses interesadas en desarrollar soluciones en infraestructura digital, gestión de datos y tecnologías emergentes para ciudades latinoamericanas.

En paralelo, el congreso reforzará su enfoque en el ámbito municipal con la segunda edición del Encuentro Nacional de Alcaldes por la Innovación y la Prosperidad Compartida, impulsado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

El objetivo es reunir a más de 300 presidentes municipales para promover la modernización de la gestión pública y el desarrollo económico local a través del uso de nuevas tecnologías.

Durante la presentación del evento, autoridades y representantes del sector destacaron la relevancia de este foro como catalizador de políticas públicas y proyectos de innovación.

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Fabiola Vega, directora del congreso, subrayó que los gobiernos locales son el motor de la transformación urbana y que el encuentro permitirá generar alianzas frente a retos como movilidad, cambio climático y desigualdad.

El SCELC es organizado por Fira Barcelona International y PRONUS Events, en colaboración con los gobiernos estatal y municipal de Puebla, así como con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial como aliados estratégicos.

La agenda del congreso estará estructurada en cinco ejes: innovación digital, sociedad equitativa, entorno sostenible, prosperidad económica y movilidad urbana. Estos temas reflejan las prioridades de las ciudades en un contexto de creciente urbanización y presión sobre los servicios públicos.

Además, como en ediciones anteriores, se celebrarán los LATAM Smart City Awards , que han reconocido a más de 100 proyectos en la región. En 2026, las categorías incluirán ciudad LATAM, transformación digital, desarrollo urbano sostenible, movilidad y sociedad equitativa, con el objetivo de visibilizar iniciativas que generen impacto tangible en los territorios.

Desde la perspectiva económica, el congreso se consolida como una plataforma para detonar inversiones y acelerar la implementación de proyectos urbanos. La vinculación entre ciudades y empresas tecnológicas, así como el acceso a mecanismos de financiamiento internacional, refuerzan su papel como catalizador del desarrollo regional.

Con esta edición, Puebla busca posicionarse como un hub de innovación urbana en América Latina, al tiempo que el congreso eleva su alcance mediante nuevas alianzas estratégicas y una mayor participación internacional.

La expectativa es clara: pasar del diálogo a la ejecución de soluciones que transformen las ciudades en espacios más inteligentes, sostenibles y competitivos.