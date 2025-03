Sindicato Azucarero rinde cuentas; anuncia estrategia para evitar “traslape” con salario mínimo

Lorenzo Pale Mendoza, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM) rindió cuentas frente al Comité Ejecutivo Nacional, secretarios seccionales y autoridades laborales, en donde destacó que se ha logrado mantener prestaciones fundamentales como vivienda y pensiones; pero resaltó la problemática que enfrentan por los incrementos de salarios mínimos que han llevado a un “traslape” con varias categorías y no “nos queremos llenar de peones”, advirtió.

Si bien en la revisión del Contrato Ley obtuvieron un incremento de 6.5% y se lograron ajustes en prestaciones, resaltó que hay desafíos por los que van a trabajar en las siguientes encuentros con los industriales, como el hecho de incorporar al contrato ley el día de descanso en domingo; pues llevan 10 años sólo incluyéndose en los convenios y aún no se ha reconocido en el Contrato Ley.

“Llevamos como 10 años con esta prestación compañeros y yo creo que lo más importante es que ya aparezca en el Contrato Ley. Se establece claramente que es por la zafra 2023, 2024 2025 y 2026; el convenio está muy muy claro, pero también debe ya de aparecer en el Contrato Ley porque es una prestación”, expuso ante representantes seccionales.

A lo anterior, se suman los incrementos del salario mínimo, ya que se mantendrá la política de recuperación y se espera que al término de la administración el salario sea 2.5 canastas básicas, es decir, aproximadamente 460 pesos diarios, lo cual representa un desafío “cuánto va a ganar un tachero, un mecánico; entonces, tenemos que poner mucha atención y buscar una escala exclusiva para los puestos de mucha responsabilidad porque si no nos vamos a llenar de peones y no vamos a tener ni tacheros, ni mecánicos, ni soldadores, ese es un compromiso que hace este Comité Ejecutivo Nacional”.

Pale Mendoza dijo que buscarán alternativas para alejarse del salario mínimo y lo harán ante las instancias correspondientes, ya que él forma parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami)por parte del sector obrero.

“Realmente siento que en dos o tres años tendremos un problema fuerte, creo que tenemos que adelantarnos, para que este problema no nos alcance”, ya que, detalló que “el aumento del salario mínimo en el mes de enero rebasó totalmente al salario que nosotros tenemos, y hoy quiero decirles que prácticamente hay quejas de todas las secciones de que el salario mínimo alcanzó a muchas categorías como son ayudante de soldador, ayudante de tornero, ayudante de especialistas. Y que ya nuestros compañeros no quieren ir porque ser ayudante de soldador o de mecánico trae una responsabilidad, y andar barriendo, compañeros, pues, no cuesta”.

Además del detalle de los gastos sindicales, Pale Mendoza afirmó que harán justicia a la cartera de Equidad de Género, misma que tiene poco de haberse incorporado a la estructura sindical y que buscarán que cuente con recursos para desempeñar el trabajo, e hizo un llamado porque la participación de las mujeres “llegó quedarse y para respetarse”.