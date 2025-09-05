Sigma, dueña de la marca FUD, advierte posibles alzas de precios por presión en costo de insumos

Sigma, empresa de la industria alimentaria, reconocida por marcas como FUD y San Rafael, podría aplicar nuevos aumentos de precios en esta segunda mitad del año, principalmente en productos derivados del pavo, debido al incremento en el costo de sus insumos.

Roberto Olivarez, director financiero de la compañía, subrayó que serán cautelosos si deciden hacer otro ajuste de precios, para cuidar sus márgenes y mantener el volumen de ventas.

“Con respecto a las preocupaciones del estado del consumidor, obviamente, lo tenemos en cuenta cada vez que hacemos un aumento de precios porque queremos que esté allí a largo plazo”, resaltó.

Los precios promedio de venta de los productos que comercializa Sigma aumentaron 7% en México en el segundo trimestre del año, comparado con el mismo periodo del 2024.

Esto ayudó a la empresa a compensar los mayores costos de las materias primas, que fueron más de lo esperado, en todas las regiones donde opera.

“Los aranceles, la migración y otros temas geopolíticos continuaron afectando la confianza del consumidor en todas las regiones. Además, enfrentamos costos más altos de lo esperado en materias primas de proteína, principalmente en pavo”, expuso Rodrigo Fernández, director general de la compañía.

Tan solo los precios del pavo en Estados Unidos y Europa aumentaron más del 50% entre abril y junio de este año, respecto a igual lapso del 2024, debido a la influenza aviar. La administración de la empresa prevé que esta presión continúe.

“Para ilustrar aún más las presiones en contra de costos que hemos enfrentado este año, nuestra región más grande, México, ha compensado efectivamente más de 200 millones de dólares asociados con mayores costos de materias primas”, dijo el director de Finanzas de Sigma.

Para mitigar estos costos, agregó, la empresa que también produce alimentos lácteos con marcas como Yoplait ha aumentado la importación de materias primas desde Brasil y otras regiones.

Roberto Olivarez agregó que el volumen entre abril y junio se mantuvo estable en México, a pesar de que los aumentos de precios terminaron afectando su desempeño.

Puntualizó que, en el canal de food service, que incluye restaurantes y hoteles, el aumento de precios de sus productos ha sido del 16%, lo que ha generado una demanda 'más suave' o moderada, principalmente en destinos turísticos.

Sigma espera un crecimiento de volumen plano o de un solo dígito en la segunda mitad de 2025, dependiendo de cómo se ajusten los precios.

“En términos de volumen, las perspectivas que seguimos viendo es de un crecimiento plano y bajo de un solo dígito en la segunda mitad del año. El resultado dependerá, obviamente, de que haya algunas oportunidades o la necesidad de aumentar más los precios. Pero vemos que, en general, la dinámica de la industria está bien”, resaltó el director de Finanzas de Sigma.

Para la empresa, México representó el 48% del total de sus ingresos del segundo trimestre del año; Europa, un 26%; Estados Unidos, un 19%; y América Latina, un 7 por ciento.