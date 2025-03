Empresarios de EU critican tope a precios de gasolina; sin sustento legal, responde Sheinbaum

La industria gasolinera estadounidense reclamó al gobierno mexicano la ejecución de "prácticas desleales" al comercio regional de combustibles por nueva política nacional de tope al precio de la gasolina regular, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum respondió asegurando que tal señalamiento carece de sustento legal.

En una misiva enviada hace una semana al Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, el Instituto Americano del Petróleo (API) explicó que se llevan a cabo prácticas comerciales desleales en el país, al privilegiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado.

El API insta al Representante Comercial de los Estados Unidos a utilizar los mecanismos existentes en el T-MEC para impulsar un panel de resolución de controversias con el Gobierno mexicano con relación "a estos abusos", expusieron.

Los empresarios criticaron igualmente la política de fortalecer a empresas estatales y obligar a privados a asociarse con ellas para invertir, como se promulgación en el nuevo entramado legal ya aprobado por el Congreso que se promulgación este martes.

La primera mandataria mexicana respondió en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que las acciones gubernamentales en materia energética no contradicen al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, ya que en el T-MEC el petróleo se excluyó, además la inversión privada en el sector continúa, por lo que puede haber inconformidades pero carecen de sustento legal.

Respecto al tope de precios, recordó que fue un acuerdo voluntario y no una obligación de las empresas gasolineras en el país el mantener un tope de 24 pesos por litro en el precio final al consumidor.

"Nosotros no estamos obligando a nadie. Es voluntario, si el empresario quiere firmar, firma, si no quieren firmar, no firman, pero ya decidirá la gente dónde compra", dijo Sheinbaum.