Senasica y USDA establecen sistema de trampas para detectar moscas del gusano barrenador

La agencia de seguridad sanitaria mexicana, Senasica, dijo el jueves que estableció un sistema de trampas para detectar moscas del gusano barrenador en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Senasica ha dicho que el caso de gusano barrenador en el norte de México fue detectado gracias a un protocolo establecido con el Gobierno estadounidense y que ha implementado un sistema de doble inspección para ganado con destino al norte del país.