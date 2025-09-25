Lectura 1:00 min
Senasica y USDA establecen sistema de trampas para detectar moscas del gusano barrenador
El 22 de septiembre, la USDA detectó un caso en una vaca de 8 meses que había sido trasladada desde el sur de México.
La agencia de seguridad sanitaria mexicana, Senasica, dijo el jueves que estableció un sistema de trampas para detectar moscas del gusano barrenador en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
Senasica ha dicho que el caso de gusano barrenador en el norte de México fue detectado gracias a un protocolo establecido con el Gobierno estadounidense y que ha implementado un sistema de doble inspección para ganado con destino al norte del país.