Sector petrolero colombiano hila cinco trimestres a la baja

El sector de hidrocarburos en Colombia completó cinco trimestres consecutivos en cifras rojas. Durante el segundo trimestre de 2025, registró una contracción de 5.7% frente al mismo lapso de 2024.

Entre enero y junio de 2025, la producción promedio de petróleo se ubicó en 747,000 barriles diarios, lo que representó una caída de 4.3% frente al mismo periodo de 2024. La producción fiscalizada de gas fue de 1,290 millones de pies cúbicos diarios, con una baja interanual de 11.3%.

Con corte a julio de 2025, se reportaron 112 taladros activos en el país, lo que evidenció un aumento de 6.7% frente al mismo mes de 2024. De estos, 31 estuvieron en perforación y 81 en proceso de reacondicionamiento.

Campetrol, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, informó que en junio de 2025 la producción diaria de petróleo alcanzó 744,200 barriles, una baja de 4.8% frente al mismo mes de 2024 y de 0.7% frente a mayo de 2025. En el caso del gas, la producción superó los 1,200 millones de pies cúbicos diarios, lo que significó una reducción de 10.4% en comparación interanual y de 1.4% frente a mayo de 2025.

En cuanto al Brent, referencia internacional del precio del crudo, este presentó una disminución de 3.4%, ubicándose en un promedio de US$69 dólares por barril. Sin embargo, en julio de 2024 la caída había sido de 19%.

Respecto al Henry Hub Spot, precio internacional del gas, se situó en US$3.4 dólares por 1,000 pies cúbicos con corte a julio de 2025, lo que marcó un descenso frente al primer trimestre, cuando osciló entre US$4.3 y US$4.4.

La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) ya había venido alertando de que la producción de hidrocarburos se debilitó en los últimos años.

El gremio detalló que una de las causas en mantener o aumentar la producción se debe a la declinación natural de los campos maduros, ya que, las principales fuentes de explotación se encuentran en fase avanzada de explotación, lo que tiene como consecuencia la caída progresiva en la producción y el consumo acelerado en las reservas.

La ACP también detalló anteriormente que la normatividad, la alta carga tributaria, problemas de orden público y demoras en los trámites ambientales son otras de las causas que explican la tendencia, ya que, generan retrasos, apuntó el gremio.

“Se requieren nuevos incentivos a la exploración y producción de hidrocarburos, atraer y mantener la inversión extranjera en proyectos de exploración y desarrollo, avanzar en los trámites necesarios para la aprobación de licencias y permisos, y garantizar condiciones adecuadas de operación en las regiones”, manifestó el 19 de noviembre de 2014, el presidente de la ACP.

Ante esta situación, el Ministerio de Minas y Energía ha señalado anteriormente que realizan un seguimiento permanente a 368 campos productores de gas. A la vez, mencionó que se ha avanzado en la modernización de la normatividad para incentivar la exploración de hidrocarburos, “y garantizar la transición energética justa”.