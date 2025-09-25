Secretaría de Economía confirma que no habrá Cuarto de Junto acompañando negociaciones del T-MEC

No habrá Cuarto de Junto que acompañe al gobierno de México en la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como tradicionalmente se conoce, donde solo había representación empresarial en las negociaciones, advirtió el subsecretario de industria y comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas.

Se está promoviendo una evolución donde participen representantes de cada uno de los sectores estratégicos en cada entidad del país, señaló.

Al participar en el seminario anual Moody´s Inside de la citada agencia calificadora, descartó además que los cambios incorporados en la reforma judicial sean un desafío para destrabar la incertidumbre de las inversiones.

"SÍ habrá que ver como evoluciona el poder judicial, pero no lo vemos como problema, ni factor inhibidor de inversiones. Desde su perspectiva, es mayor la incertidumbre que genera el contexto mundial y la situación arancelaria.

“En la medida que tengan claro que somos un país con mejor posición arancelaria respecto del resto, habrá más interés en llegar al país”, confió.

Para generar certidumbre en los inversionistas desde dentro, dijo que están haciendo un esfuerzo importante para mejorar el clima para hacer negocios, como digitalizar trámites para que la inversión funcione; la política industrial a partir de desarrollar polos de desarrollo para impulsar desarrollo por zonas; así como una nueva ley eléctrica que genera certidumbre en este segmento.

Admitió que la aplicación de aranceles a los socios comerciales, contraviene las reglas del acuerdo, y anticipó que es un tema que seguramente se discutirá en paneles por sector. Pero enfatizó que la prioridad es conseguir un tratado que genere certidumbre en el tiempo, que no tenga que abrirse a revisión de nuevo en un año.

