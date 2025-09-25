Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 2:00 min

Secretaría de Economía confirma que no habrá Cuarto de Junto acompañando negociaciones del T-MEC

No habrá Cuarto de Junto que acompañe al gobierno de México en la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como tradicionalmente se conoce, donde solo había representación empresarial en las negociaciones, advirtió el subsecretario de industria y comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas.

main image

El gobierno de Estados Unidos inició el proceso de consulta pública sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con la emisión de un aviso que la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) anticipó y programó para difundirse este miércoles en el Registro Federal. Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/estados-unidos-inicia-consulta-sobre-revision-t-mec-20250916-777378.html ¡Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado! Twitter: https://twitter.com/eleconomista Facebook: https://www.facebook.com/ElEconomista.mx Instagram: https://www.instagram.com/eleconomistamx LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/el-economista/ #ElEconomista #EETV

Yolanda Morales

No habrá Cuarto de Junto que acompañe al gobierno de México en la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como tradicionalmente se conoce, donde solo había representación empresarial en las negociaciones, advirtió el subsecretario de industria y comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas.

Se está promoviendo una evolución donde participen representantes de cada uno de los sectores estratégicos en cada entidad del país, señaló.

Te puede interesar

Al participar en el seminario anual Moody´s Inside de la citada agencia calificadora, descartó además que los cambios incorporados en la reforma judicial sean un desafío para destrabar la incertidumbre de las inversiones.

"SÍ habrá que ver como evoluciona el poder judicial, pero no lo vemos como problema, ni factor inhibidor de inversiones. Desde su perspectiva, es mayor la incertidumbre que genera el contexto mundial y la situación arancelaria.

“En la medida que tengan claro que somos un país con mejor posición arancelaria respecto del resto, habrá más interés en llegar al país”, confió.

Para generar certidumbre en los inversionistas desde dentro, dijo que están haciendo un esfuerzo importante para mejorar el clima para hacer negocios, como digitalizar trámites para que la inversión funcione; la política industrial a partir de desarrollar polos de desarrollo para impulsar desarrollo por zonas; así como una nueva ley eléctrica que genera certidumbre en este segmento.

Admitió que la aplicación de aranceles a los socios comerciales, contraviene las reglas del acuerdo, y anticipó que es un tema que seguramente se discutirá en paneles por sector. Pero enfatizó que la prioridad es conseguir un tratado que genere certidumbre en el tiempo, que no tenga que abrirse a revisión de nuevo en un año.

INFORMACIÓN EN PROCESO...

Temas relacionados

Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete