La Secretaría de Economía concluye las consultas sobre el T-MEC

La Secretaría de Economía informó que concluyó las consultas sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para julio de 2026.

“Durante el mes de octubre, la Secretaría de Economía abrió espacios de diálogo directo con 30 sectores productivos y con actores clave en cada uno de los 32 estados de la República”, dijo en un comunicado de prensa, difundido este jueves.

Estas mesas de trabajo permitieron identificar los temas que los participantes consideran prioritarios en materia de comercio exterior para impulsar la competitividad de la economía mexicana en el marco del T-MEC.

Además del intercambio en las mesas, se difundió un cuestionario para profundizar en las propuestas de la iniciativa privada.

Con corte al 5 de noviembre, se recibieron más de 2,000 cuestionarios correspondientes a las consultas estatales y al menos 500 provenientes de representantes de los distintos sectores económicos.

Toda la información recabada, tanto en las mesas como en los cuestionarios, será procesada e integrada en un documento que se presentará a la presidenta de México y al Senado de la República en enero de 2026, como parte de la construcción de una postura nacional rumbo a la revisión del T-MEC, según informó el secretario Marcelo Ebrard durante la consulta estatal de la Ciudad de México. Ebrard comentó que nunca hubo un proceso abierto para poder opinar en esta materia.

Las mesas de trabajo son una parte del esfuerzo que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, está realizando para conformar una postura negociadora que refleje el interés nacional de la manera más integral posible.

Además, se cuenta con un micrositio del T-MEC, donde los interesados pueden subir comentarios y propuestas. Y simultáneamente se llevan a cabo diálogos sindicales en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“Con este proceso, México avanza de manera ordenada y transparente hacia la revisión del TMEC, asegurando que la voz de los sectores productivos sea tomada en cuenta y reconociendo las particularidades económicas y sociales de cada estado y sector”, dijo la Secretaría de Economía.

También manifestó su compromiso de impulsar condiciones más equitativas para las empresas mexicanas en el marco del T-MEC y fortalecer así la integración regional, garantizando que la postura nacional responda a las realidades y necesidades del país.

Las mesas sectoriales que se llevaron a cabo fueron sobre vehículos pesados; logística; leche, lácteos y derivados; bebidas y alimentos procesados; muebles y papel; minería; química; plásticos y juguetes; tecnologías de la información y las comunicaciones; servicios profesionales y empresariales; agroindustria; vehículos ligeros; energía y petroquímica; productos metálicos, metalmecánica y derivados; economía circular; aeroespacial; y calzado, textiles y vestido.

Complementan la lista: cemento, vidrio y cerámica; manufacturas eléctricas; agrícola; cadenas pecuarias; industrias creativas; electrónica; acero y aluminio; turismo; inmobiliario y construcción; salud farmacéutica, dispositivos médicos y cosméticos; autopartes y llantas; pesca; y economía social.