Sanofi celebra 97 años en México y anuncia nuevo liderazgo regional

En el marco de sus 97 años de presencia en México, la biofarmacéutica Sanofi reafirmó su compromiso con el país mediante una estrategia que combina inversión, impacto social, producción local, investigación clínica y programas de salud comunitaria. Como parte de esta etapa, la compañía anunció el nombramiento de Ignacio Sáez-Torres como director general de Farma para México y América Latina, cargo que asumió el 1 de marzo de 2026.

El nombramiento ocurre en un momento clave para la empresa, que busca fortalecer su presencia en la región, considerada estratégica para el desarrollo de soluciones terapéuticas y la ampliación del acceso a tratamientos innovadores. En su nuevo rol, Sáez-Torres reportará a Christelle Saghbini, Head of International Pharma, General Medicines, y tendrá la misión de acelerar el crecimiento del negocio, impulsar la innovación y reforzar la colaboración con los sistemas de salud de la región.

“Me entusiasma asumir este nuevo reto en una región con enorme potencial y un papel estratégico para la compañía. América Latina representa una oportunidad para acelerar el acceso a soluciones terapéuticas innovadoras, fortalecer la colaboración con los sistemas de salud y generar un impacto social positivo y sostenible en la vida de los pacientes”, señaló Sáez-Torres.

Con más de 20 años de experiencia profesional, el directivo ha desarrollado una trayectoria en posiciones comerciales y de dirección general. Desde su incorporación a Sanofi en 2013, ha ocupado distintos cargos en España dentro de diversas unidades de negocio. Su formación en Ciencias Físicas ha contribuido a consolidar un enfoque analítico y orientado a la toma de decisiones basada en datos.

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Inversión y producción en México

México ocupa un lugar central dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía. Actualmente, Sanofi genera 2,364 empleos en el país, de los cuales 864 son directos y 1,500 indirectos, con una fuerza laboral integrada en 47.8% por mujeres.

Además, la empresa anunció una inversión adicional de 14,000 millones de pesos entre 2025 y 2030, destinada a fortalecer la economía local y robustecer la cadena de suministro nacional.

En materia de producción, la compañía distribuye más de 100 millones de unidades de medicamentos al año, de las cuales 83% se destina al mercado público y 82% se produce en territorio nacional. Como parte de su contribución a la soberanía sanitaria, la empresa certificó recientemente la primera vacuna contra la influenza producida 100% en México.

Asimismo, el 90% de sus proveedores son empresas mexicanas, mientras que el 10% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas, con una contratación de insumos y servicios que asciende a 1,600 millones de pesos.

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México, clave para la investigación clínica

En línea con su estrategia de innovación, Sanofi destina 850 millones de pesos anuales a investigación clínica, con 54 estudios activos en áreas como inmunología, oncología, neurología y enfermedades raras.

Más de 12,500 voluntarios mexicanos participan actualmente en estos proyectos, lo que posiciona a México entre los 15 países con mayor contribución a la investigación clínica global y lo consolida como un punto estratégico para el desarrollo científico.

Este enfoque se complementa con una agenda social orientada a ampliar el acceso a la atención médica. Cada año la empresa invierte 9.5 millones de pesos en programas de salud comunitaria, beneficiando a más de 10,500 personas inscritas en programas gratuitos de apoyo a pacientes y operando 49 Centros de Atención a Pacientes en el país.

Tan solo en 2025 se realizaron 2,800 atenciones médicas gratuitas en jornadas comunitarias especializadas.

En esta nueva etapa, el liderazgo regional de Ignacio Sáez-Torres buscará consolidar estos esfuerzos, integrando innovación científica y colaboración estratégica para acelerar el acceso a soluciones terapéuticas y fortalecer el impacto de Sanofi en México y América Latina.