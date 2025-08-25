Samsara revoluciona las operaciones físicas con Inteligencia Artificial

Bajo el lema “La era de la inteligencia”, Samsara llevó a cabo Operaciones Inteligentes 2025, evento celebrado en la Ciudad de México. La jornada reunió a líderes empresariales, inversionistas, representantes de marcas destacadas, y expertos del área tecnológica para revelar cómo la inteligencia artificial (IA), los datos en tiempo real y la conectividad avanzada están revolucionando las operaciones físicas a gran escala.

“México es un mercado clave para nosotros, tenemos fuertes alianzas con muchas de las flotas más grandes del país y más de 500 empleados que viven y trabajan aquí. Los productos y funciones presentados hoy han sido desarrollados pensando en los retos específicos de México”, señaló Kiren Sekar, director ejecutivo de Producto de Samsara, durante la inauguración del foro.

Tres ejes estratégicos

El enfoque de los lanzamientos Operaciones Inteligentes 2025 genera un impacto medible: optimiza las operaciones, fortalece la seguridad y entrega un valor tangible. Estos resultados se logran a través de tres ejes estratégicos:

1. Operar de forma más segura. Se centra en el uso de IA para lograr cambios significativos en beneficio de los clientes, al prevenir riesgos, fomentar conductas seguras y proteger la integridad operativa.

En ese sentido, Cristina Sánchez, gerente de Ingeniería de Ventas, presentó la Multicámara con IA, que ofrece una visión 360° en alta definición y notifica alertas de riesgo en tiempo real. También destacó el Entrenamiento inteligente de seguridad, diseñado para brindar asistencia operativa a los trabajadores, y el Reconocimiento a conductores, que entrega recompensas inmediatas por prácticas responsables.

2. Operar de forma más protegida. Con tecnología avanzada, protege a los trabajadores, mantiene los activos bajo control y asegura la integridad de la cadena de suministro, para completar de manera efectiva cada operación.

En seguimiento a este pilar, Max Rencoret, vicepresidente de Producto e Ingeniería, anunció El Wearable de Samsara que mejora la seguridad de los trabajadores de primera línea mediante alertas SOS, detección de caídas y localización en tiempo real; además del Rastreador de activos AT11X, creado para supervisar equipos, herramientas y maquinaria en entornos remotos o de alto riesgo.

3. Operar de forma más inteligente. Al proporcionar información basada en más de 14 billones de puntos de datos procesados a nivel global, impulsa a las organizaciones a perfeccionar cada aspecto de sus operaciones físicas.

En este punto, Rencoret puntualizó las mejoras en los informes de inspección, con lo cual mejora el cumplimiento de regulaciones y la coordinación de los procesos de forma más rápida, precisa y segura.

Finalmente, dio a conocer la integración de Happy Robot, una plataforma de asistentes de inteligencia artificial. Junto a Pablo Palafox, CEO y cofundador de la empresa española, ejemplificaron cómo los "AI Workers" son capaces de automatizar llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes para agilizar la logística entre proveedores, operadores y clientes.

Para dimensionar el impacto de los productos de Samsara, representantes de empresas referentes en innovación, tales como Flecha Amarilla, Grupo Express del Norte, Trayecto y Proan, participaron en un panel donde compartieron sus experiencias y casos de éxito.

“Escogimos Samsara frente a otros partners porque lograron cubrir nuestras necesidades. Nos ofrecieron un hardware muy robusto que se integra de forma nativa a nuestras unidades, sin comprometer la garantía. Además, nos ha permitido optimizar el desempeño de los conductores, reforzar la seguridad de las unidades y mantener la calidad en nuestros servicios”, señaló en entrevista con El Economista, Ricardo Pinto, gerente de Planeación y Operaciones de Flecha Amarilla.

En contraste con su llegada a México en 2019, cuando contaba apenas con cinco vendedores, hoy Samsara reúne a un equipo de más de 500 personas, lo que la convierte en una de las principales empleadoras dentro del sector tecnológico.

Jorge Puente, director comercial del Segmento Mid-Market de Samsara en México, llamó a las empresas a no temerle a la tecnología. “La plataforma tiene una adopción muy sencilla; nosotros la llamamos plug and play porque realmente su implementación es ágil y los beneficios son significativos. No lo vemos como un gasto, sino como una inversión”, señaló en entrevista.

En Operaciones Inteligentes 2025, los asistentes pudieron familiarizarse con los productos presentados gracias a la Demo Station y a las sesiones de trabajo.

Además, con el objetivo de proporcionar herramientas para fortalecer la mentalidad de crecimiento e impulsar el desarrollo de liderazgos, Samsara ofreció a los asistentes dos conferencias magistrales: “Mindset unicornio”, impartida por Karla Huerta, empresaria e inversionista, y “Todo es tu culpa” del exfutbolista profesional y empresario, Miguel Layún.

El evento también celebró la entrega de los Premios de Operaciones Conectadas de Samsara, un reconocimiento a la excelencia y la innovación en el sector.

De esta manera, Samsara impulsa la transformación de sectores como el transporte, la construcción, la manufactura y los servicios en campo. Gracias a sus tecnologías, estas industrias cuentan con un socio para proteger a los trabajadores de primera línea y sus activos, mejorar la eficiencia operativa y reducir costos, además de disminuir accidentes en las unidades y recuperar bienes valuados en millones de pesos.