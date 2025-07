Roce aéreo con EU propiciará mejor diálogo: experto

Las inconformidades del gobierno de Estados Unidos hacia México, por considerar que no se ha respetado el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado entre los países, abren la posibilidad para generar un nuevo y mejor diálogo entre las autoridades de ambas partes, en donde se privilegie la información técnica y quede claro que las decisiones tomadas tienen un sustento de seguridad operacional, consideró el socio de la consultoría FOLC, Alejandro Cobián.

Lo anterior, permite establecer que la solución llegue en el corto plazo por medio de la gestión que encabece la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Me parece que no hay violaciones al convenio en los aspectos que se argumentaron (reducción de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, y cierre a las operaciones de carga), porque existía la necesidad para mejorar la seguridad operacional, lo cual está contemplado en el documento, pero en su momento no se cabildeó adecuadamente”, explicó.

Desde la perspectiva del experto en Derecho Aeronáutico y ex integrante de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), las acciones no contravienen la competitividad entre las aerolíneas y, en el caso de las operaciones de carga, no se exigió ir a un aeropuerto en particular, que es algo que deberá explicarse a detalle.

Al respecto, en uno de los puntos transitorios del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en febrero del 2023, se menciona:

Los concesionarios y permisionarios que proporcionen el servicio al público de transporte aéreo, nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga, con la excepción prevista en el presente decreto, cuentan con un plazo máximo de 108 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para reubicar sus operaciones fuera del AICM.

A decir de Cobián, los reclamos de EU no sorprendieron al sector, porque se tenía claro que desde que México emprendió las acciones hubo inconformidad de las aerolíneas estadunidenses que acudieron a sus autoridades para solicitar apoyo. Sin embargo, en México se tiene la certeza de que no se actuó en contra de lo estipulado en el convenio aéreo.

“Los actos están sustentados en aras de atender la seguridad operacional y beneficiar a los pasajeros ante la saturación que tenía el AICM, como quedó escrito en los Decretos publicados en el DOF, y han derivado en beneficios que ya han sido divulgados por el gobierno de México, entre ellos: ocupar el tercer lugar en puntualidad a nivel mundial y menor tiempo de ocupación de pista”, agregó el experto del despacho Flores, Olivares, Cobián (FOLC).

Además, destacó que en el sector aéreo se percibe que se ha vuelto a tener una cabeza para atender los temas de aviación: la SICT, particularmente por el trabajo que está haciendo la subsecretaria de Comunicaciones y Transporte, Tania Carro.

Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos inició una nueva controversia con México al considerar que no se han respetado el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado entre los países en el 2015, por diversas acciones emprendidas en los últimos tres años que han afectado a sus aerolíneas en las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a pesar de que, en su momento, fueron enterados los actores involucrados.

Entre las acciones de la llamada estrategia America First, pidió que las líneas aéreas de México envíen sus itinerarios vigentes para servicios combinados y exclusivos de carga, a más tardar el 29 de julio próximo, para revisar si cumplen legalmente.