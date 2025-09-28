Se rezagan autos chinos en satisfacción al cliente

Las marcas de autos chinos, con más de tres años de operación (Chirey, MG, Changan, JAC, Motornation, otras), enfrentan tropiezos en el mercado mexicano: se rezagaron en satisfacción del cliente, así como en atención y calidad esperada en las distribuidoras, frente a sus competidores japoneses (Honda, Nissan y Mazda) que muestran alta confianza en los propietarios de vehículos, reveló J.D Power.

La mayor satisfacción con el servicio de los autos en las concesionarias de marcas de volumen alcanzó un puntaje de 899 (en una escala de 1,000 puntos) por los clientes de automotrices japoneses, contra 827 puntos (como la mas baja) de las chinas, seguido de las italianas con 838 puntos, destacó el Índice de Satisfacción de Servicio al Cliente en México 2025 realizado por J.D Power (CSI) Study.

En medio de la guerra arancelaria en la que se ven envueltos, no basta que las automotrices chinas ofrezcan precios bajos para la adquisición de vehículos, la atención al cliente, la calidad en el servicio postventa y asesoría es clave para que reviertan esa mala racha, sostuvo Gerardo Gómez, director general de J.D. Power de México.

“El desempeño del servicio sigue siendo un diferenciador clave, ya que los distribuidores de marcas chinas continúan rezagados respecto a sus competidores en áreas como la confianza del cliente y la calidad percibida del servicio”, aseguró.

Si bien las marcas chinas han destacado por ofrecer incentivos de menores gasto en servicio postventa, la atención en las distribuidoras no ha sido satisfactoria para los clientes que se quejan.

“Los propietarios de vehículos de marcas chinas gastan menos en servicio, experimentan menor satisfacción y son menos leales: Estos propietarios reportan el menor gasto en servicio entre todas las marcas. Sin embargo, este menor costo no se correlaciona con una mayor satisfacción: la satisfacción general entre estos propietarios es de 827 puntos, esto es 58 puntos por debajo de la media del sector (885)”.

La encuesta realizada a 6,683 participantes: 836 clientes de lujo y 5,847 marcas de volumen, en el lapso de noviembre del 2024 a julio del 2025, reveló que sólo el 49% de los propietarios afirma tener intención de volver al distribuidor y pagar por el servicio, la tasa más baja de lealtad al servicio entre todas las marcas y 13 puntos porcentuales por debajo de la media.

La lealtad al distribuidor disminuyó 35%, según la información obtenida.