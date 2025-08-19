Renta de camiones registran caída ante incertidumbre

Idealease, empresa de renta y arrendamiento de camiones de carga, afirmó que se enfrenta caída del 4% en la demanda logística, “hay camiones parados porque no están moviendo carga” ante la incertidumbre económica y el ambiente internacional.

Las renegociaciones del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuellos de botella en aduanas y puertos, así como la disminución en el e-commerce y las ventas de autoservicio han provocado que disminuya la renta de camiones para transportar mercancías en territorio mexicano y cruzar la frontera.

En lo que va del año, el segmento de arrendamiento y renta ha mostrado una ligera contracción de entre 3% y 4%, reflejando el contexto adverso, pero también una estabilidad relativa frente a otros indicadores más drásticos del sector comentó Fernando Noriega, director general de Idealease de México.

Ante un entorno global complejo y con alta volatilidad, la industria del transporte enfrenta importantes desafíos que requieren agilidad, eficiencia y adaptabilidad, señaló.

La industria del transporte no está exenta de la incertidumbre que se vive a nivel global, en Norteamérica y en México. “Vemos una desaceleración marcada: hay camiones parados porque no están moviendo carga. Eso refleja una caída en la demanda”, afirmó.

El flujo de mercancías ha bajado y eso impacta en toda la cadena. Si el camión está parado, no hay incentivos para renovar flota”, expuso el directivo de Idealease de México.

En el mercado de camiones nuevos en México, la contracción en ventas ronda entre 30% y 40% respecto al año anterior, un comportamiento que, de acuerdo con Fernando Noriega, vincula directamente a la menor actividad logística, derivada de la desaceleración económica y la contracción del consumo.

Tanto en México como en Estados Unidos, el mercado enfrenta una sobrecapacidad de vehículos comerciales, mientras que persisten factores estructurales como las renegociaciones del T-MEC.

Además, la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector, así como el robo al transporte, que impacta directamente al operador, encarece los seguros, pues tan sólo el año pasado subieron en promedio 30%, y afecta a empresas y consumidores por el aumento de los costos logísticos.

“Las rutas con mayor incidencia de robos siguen siendo el Estado de México, el Arco Norte, Puebla-Veracruz, Querétaro y Jalisco. Esto genera incertidumbre para el operador y afecta la competitividad del país”, explicó el director general de Idealease de México.

Uno de los grandes pendientes para México es la renovación de la flota, ya que actualmente la antigüedad promedio de los camiones es de 21 años, lo cual representa un rezago preocupante frente a estándares internacionales.