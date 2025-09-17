Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 1:00 min

Regulador antimonopolio de Brasil aprueba la compra de Wickbold por parte de Bimbo

El organismo antimonopolio brasileño CADE aprobó por unanimidad la adquisición del grupo panadero local Wickbold por parte de Bimbo, pero impuso restricciones que incluyen la venta de algunos activos.

main image

Reuters

El organismo antimonopolio brasileño CADE aprobó por unanimidad este miércoles la adquisición del grupo panadero local Wickbold por parte de la mexicana Bimbo, pero impuso restricciones que incluyen la venta de algunos activos.

El CADE decidió que Bimbo debe vender las marcas Ta Pronto, Wickbold y Nutrella.

Además, las desinversiones deben ser supervisadas por un fideicomisario independiente para garantizar que los activos sigan siendo competitivos.

Te puede interesar

INFORMACIÓN EN PROCESO...

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete