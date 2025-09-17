Regulador antimonopolio de Brasil aprueba la compra de Wickbold por parte de Bimbo

El organismo antimonopolio brasileño CADE aprobó por unanimidad este miércoles la adquisición del grupo panadero local Wickbold por parte de la mexicana Bimbo, pero impuso restricciones que incluyen la venta de algunos activos.

El CADE decidió que Bimbo debe vender las marcas Ta Pronto, Wickbold y Nutrella.

Además, las desinversiones deben ser supervisadas por un fideicomisario independiente para garantizar que los activos sigan siendo competitivos.

INFORMACIÓN EN PROCESO...