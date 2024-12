Reforma al Infonavit: Canacintra insta a legisladores a evitar aprobación "fast track" del dictamen

Una vez que se aplazó la discusión de la reforma al Infonavit hasta febrero, el sector empresarial pugnará por la permanencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como un ente vigilante del destino de los recursos de los trabajadores, con equilibrio y transparencia, mientras que se mantendrán en contra de que el gobierno se convierta en el constructor de vivienda, que desplazaría la participación de la iniciativa privada.

Esperanza Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) exigió a los diputados y senadores que no aprueben reformas del Ejecutivo en “fast track”, puesto que este tipo de decisiones deben ser consultadas y consensuadas con los organismos empresariales y trabajadores.

“Somos un órgano obligado de consulta, no somos asociaciones civiles y en ese sentido, merecemos y tenemos el derecho de participar y levantar la voz por el bien de nuestros industriales y de los trabajadores porque cada una de las empresas subsisten por los colaboradores y nosotros aportamos, el trabajador aporta y el gobierno también, pero no puede ser que quieran hacer en cada momento ocurrencias”, señaló en conferencia de prensa.

La presidenta de la Canacintra pidió al Senado de la República y a la Cámara de Diputados ser responsables y otorguen el tiempo necesario de estudiar y analizar la iniciativa de reforma al Infonavit, “que no hagan reformas fast track y que luego tengan consecuencias porque no fueron revisados”.

El primer llamado es a los legisladores, “que no se vale que porque le envió el Ejecutivo, no se analice, no se pase como debe ser a comisiones y no se hagan parlamentos abiertos”, cuestionó.