Fabrica de Volvo Trucks en México iniciará operación en 2026, con potencial para exportar 30,000 unidades a EU

La planta de manufactura de Volvo camiones en México, donde se invierten 700 millones de dólares, tiene proyectado comenzar a operar hacia finales del 2026 para atender al 100% a la costa oeste del mercado estadounidense, con un volumen potencial de hasta 30,000 unidades anuales.

En medio de la incertidumbre que prolifera por la guerra comercial y los posibles cambios en el acuerdo comercial T-MEC, Volvo Trucks anunció el reinicio de operaciones de la empresa en México, tanto para la comercialización -después de cinco años de ausencia-, como para complementar la demanda de camiones en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá).

Rafael Kisel, presidente de Grupo Volvo México, precisó que la empresa sueca invertirá 700 millones de dólares para la construcción de su planta de manufactura en Nuevo León, que pretende estar lista a finales del 2026, mientras que sus 20 proveedores inyectarán otros 300 millones de dólares para fortalecer el contenido regional.

Durante el evento de relanzamiento de Volvo para atender al mercado mexicano, el presidente de la marca afirmó que en México existe gran potencial de crecimiento para sus modelos de camiones (chatos o bien Cab Over) que ofrecen mayor seguridad y tecnología en el manejo y carga.

“Al ser México uno de los 10 mercados más importantes en el transporte de carga a nivel mundial se espera un crecimiento del 20% del sector en el país. La economía en México se mueve en camión, lo que se traduce en un gran potencial para el crecimiento de Volvo Trucks en nuestro país”, destacó el ceo durante la entrega de las primeras unidades vendidas de su modelo Volvo FH 540 que es importado de Brasil.

En entrevista, Kisel destacó que la planta de manufactura en proceso de construcción en Nuevo León tendrá una capacidad similar a las dos que ya poseen en Estados Unidos. Así que la producción mexicana se enfocará en camiones convencionales que complemente a la marca Mack en Pensilvania en Estados Unidos y la planta de Volvo en Virginia.

“Estas plantas y estos planes no se hacen por cortos plazos. No son plazos que tienen que ver con periodos políticos, sino se establecen para periodos mucho más largos. Esa planta que estamos invirtiendo en México, es una inversión para los próximos 30 o 50 años. No podemos cambiar de decisiones por cosas que suceden en cortos plazos”, expresó.

Al cuestionar sobre la incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos, Wilson Lirman, presidente de Volvo Camiones América Latina, señaló que la empresa está acostumbrada a crecer en este tipo de crisis, por lo que la apuesta está puesta en México para complementar el crecimiento de Estados Unidos.

“México es un mercado estratégico y Volvo es líder en camiones de más de 16 toneladas en Latinoamérica ocupando el 24% del mercado en Brasil y Perú, mostrando un crecimiento acelerado en Chile”.