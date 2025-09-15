Refaccionarias prevén daños por arancel a partes chinas

Los industriales de refacciones automotrices propusieron al gobierno de Claudia Sheinbaum reconsidere la aplicación del 50% de arancel a las importaciones de autopartes de terceros países, ya que este sector depende de las compras del exterior, principalmente de China, y podrían afectar a cerca de 1 millón de empleos.

El presidente de la Asociación Nacional de Representantes, Importadores, Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles (ARIDRA), Roberto de la Rosa, planteó combatir de manera más efectiva el comercio ilegal y el contrabando, en lugar de imponer aranceles.

“La imposición de aranceles, especialmente sobre un segmento tan crítico como el de las autopartes, podría tener efectos contraproducentes que impactarían negativamente a toda nuestra economía”, aseguró.

La industria del aftermarket (repuestos y refacciones), depende de la importación para ofrecer a los consumidores una amplia gama de opciones que satisfagan las necesidades de un parque vehicular cada vez más diverso, que alcanza la suma de 35 millones de unidades.

Desde ARIDRA “hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que reevalúen esta medida. La protección de nuestra industria no puede ni debe conseguirse a costa de la economía de las familias y la seguridad de los automovilistas”, sostuvo De la Rosa.

Actualmente, el sector paga un arancel entre 0 y 35% y aumentaría 50%, incremento que se traduciría inevitablemente en un aumento de los costos para los talleres, los distribuidores y, en última instancia, para el bolsillo del consumidor final.

El mercado del aftermarket en México representa 33,000 millones de dólares, de los cuales el valor de las importaciones para el sector de refacciones desde China es de 8,000 millones de dólares.

La protección de la industria nacional es una prioridad, expuso el empresario, pero los aranceles no son la única ni la mejor herramienta para lograrlo.

“Hacemos un llamado a la prudencia y al diálogo para encontrar soluciones que beneficien a todos: a los productores, a los distribuidores, a los talleres y, sobre todo, a los consumidores mexicanos”, dijo el dirigente de la ARIDRA.