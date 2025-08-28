Recuperan prestación y organizan sus “mini olimpiadas” Sindicato Azucarero

Luego de 25 años, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM) recuperó, una de sus prestaciones, del Contrato Ley y anunció la realización de la Quinta Edición de los Juegos Deportivos Nacionales Azucareros.

“Este evento deportivo es una prestación que forma parte del Contrato Ley de la Industria Azucarera y busca fomentar la convivencia y el bienestar entre los trabajadores del sector”, de ahí que el elevado costo, cubierto por la propia organización sindical y una pequeña parte por industriales de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera, “bien vale la pena”, manifestó en conferencia de prensa el secretario General del STIASRM, Lorenzo Pale Mendoza.

Esta justa deportiva contará con la participación de trabajadores de todos los ingenios azucareros del país -41 secciones sindicales-, e integrará la participación de mujeres, dado que desde los cambios a la Ley Federal del Trabajo en 2019, se abrieron los espacios a nivel sindical.

“En la Revisión integral del Contrato Ley Azucarero, el 15 de octubre del 2012, en el artículo 35, tercer párrafo, se establece un apoyo para realizar los Juegos Azucareros Nacionales. Esta prestación nace en esta fecha y los industriales aportan una cantidad para la realización de estos Juegos”, dijo el líder de los azucareros tras destacar que desde la edición pasada, en 2023, se sumó la participación de mujeres.

Para los trabajadores de este sector, cuya presenta se da en 15 estados del país, con 47 ingenios y genera 500,000 empleos directos, “es una oportunidad para consolidar la convivencia, intercambiar formas de trabajo, dado que los procesos en unas fábricas está más automatizado que en otras; y sobre todo, fomenta el deporte alejando a los trabajadores de las drogas”, detalló el dirigente.