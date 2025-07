Prima sabatina ayudaría a mantener ciclo de la zafra frente a la semana laboral de 40 horas: STIASRM

Desde el primero de mayo de este año, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la aplicación de la jornada semanal laboral de 40 horas, iniciaron en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM) los análisis para determinar la mejor manera en la que se puede aplicar el cambio de la jornada sin afectar el ingreso de los más de 24,000 trabajadores de la industria.

Así lo manifestó el secretario general del STIASRM, Lorenzo Pale Mendoza, quien detalló que la vía para que no se afecte el ciclo de la zafra, que dura seis meses con una jornada laboral de 56 horas, es aplicar una prima sabatina para cubrir, con los mismos trabajadores el tiempo de molienda que se requiere.

Se trata, explicó, de utilizar el mismo modelo que se aplica en los seis meses en los que no hay zafra y que se conoce como ciclo de reparación, en donde se aplican 40 horas como jornada de trabajo y cuando se requiere se ocupa más personal.

“Lo que más nos complica la situación es que, si nosotros en un momento aplicamos las 40 horas, trabajaríamos de lunes a viernes, y el primer turno del sábado hasta terminar el último turno del domingo, tendríamos que aportar una nueva plantilla que se podría llamar como la cuarta guardia que ya la tenemos establecida dentro del Contrato Ley, pero no la hemos podido llevar a cabo porque se ocuparían 500 trabajadores, que no los podemos encontrar en ningún otro lado”, destacó el líder sindical respecto a la escasez que enfrentan.

Pale Mendoza expuso que “trabajar 56 horas en la zafra tiene como acuerdo un salario de 7 días a la semana, más el doble, trabajando el domingo se nos paga doble; más una prima vacacional del 25%; y un día extra más que se nos paga al finalizar la zafra, 30 días después, que equivale a que por cada domingo trabajado se nos pague un día más de salario, de acuerdo a la categoría que tengamos designada dentro del Ingenio”.

Por ello, si en un momento dado se aplicara la semana de 40 horas, “nos veríamos afectados casi con un 40% de salario menos que el que estamos recibiendo en estos momentos”, indicó.

Explicó que “si nosotros aplicamos el criterio de parar, nada más trabajar de lunes a viernes y no producir azúcar sábados y domingos, estaríamos perdiendo un promedio no de 48 horas, sino un promedio de 60 horas por esos dos días no trabajados. Porque en la industria azucarera, antes de parar la molienda de caña, lo tenemos que hacer seis horas antes, para dejar limpios todos los equipos y que no haya complicaciones cuando se inicie. Igualmente, después de iniciar las labores, de hacer un paro, perdemos seis horas porque tenemos que calentar calderas”, indicó.

La propuesta, misma que se está presentando a los delegados sindicales de cada uno de los ingenios; así como a los industriales, es que “apliquemos el mismo criterio que estamos aplicando en reparación con la semana de 40 horas, ¿cuál es? Que cuando se solicita el personal el día sábado, estoy hablando de reparación que es semana de 40 horas, se nos paga un día más, más una prima del 40% que está establecida dentro de nuestro Contrato Ley. Con esto nos daríamos por bien servidos y creo que sería una manera de apoyarnos a nosotros como trabajadores y al mismo tiempo apoyar a la industria azucarera que actualmente enfrenta una situación de precios bajos”.

Vale la pena mencionar que se espera para la zafra 2024/2025 una producción de azúcar de 4.7 millones de toneladas; similar a la del ciclo 2023.