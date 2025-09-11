El presupuesto propuesto en PEF 2026 para Agricultura es el "adecuado": Julio Berdegué

Chihuahua, Chih. Los recursos propuestos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para el 2026 son los “adecuados”, aseguró el secretario de Agricultura, Julio Berdegué.

“La Secretaría tiene un presupuesto adecuado en el marco de un esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum de asegurar el equilibrio de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica del país”, sostuvo Berdegué Sacristán.

Durante un recorrido por el Foro Global Agroalimentario (FGA) 2025, organizado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), dijo que la mayor prioridad en la estructuración del presupuesto han sido los programas del bienestar.

Resaltó que la Secretaría de Agricultura es responsable de “varios de ellos”, tales como la Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Bienpesca y el programa de Precios de Garantía.

“Son decenas de miles de millones que al igual que los demás programas del Bienestar no solo se mantienen, sino que se ven reforzados”, manifestó.

En el PEF de 2026 se contempla un presupuesto de 75,195.5 millones de pesos para la Sader, cifra que representa un crecimiento de 0.9% en comparación con el 2025, de acuerdo con el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya Castellanos.