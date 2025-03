Persiste resistencia de sindicatos a cambios que trajo la reforma laboral

En el sector laboral se escucha decir que la Reforma Laboral de 2019 “ha sido excepcional”. Y es que se trata del mayor esfuerzo para transformar el sistema de justicia, las reglas de libertad y democracia, una recuperación de la participación de los trabajadores en la contratación colectiva, tanto en la firma -a través de las Constancias de Representatividad-, como en la negociación colectiva a través de la consulta a los trabajadores y trabajadoras, tanto para lograr el primer contrato colectivo como para acceder a la revisión o ratificar la revisión contractual de cada dos años.

Pero toda esta transformación, en la que influyó la lucha de los trabajadores, el condicionamiento internacional a través del T-MEC, el esfuerzo del propio gobierno federal, además del equipo que construyó la reforma y que involucró a legisladores, activistas, académicos, redes como el Observatorio de la Reforma Laboral, no se ve reflejada en el movimiento sindical.

“Esa es la verdad. La Reforma Laboral y el Sindicalismo han caminado por vías diferentes -sin querer generalizar, porque en materia sindical nunca se puede hablar en términos absolutos-, pero podríamos decir que el movimiento sindical se sigue resistiendo a los cambios”, afirma Arturo Alcalde Justiniani, especialista laboral.

A cinco años de la Reforma podemos advertir que en México la tasa de sindicalización no ha crecido, los liderazgos que se mantienen son los mismos, no ha habido realmente alternancia.

“Se puede ir identificando que los liderazgos siguen teniendo 20, 30, 40 años en sus cargos y prefieren seguir manteniéndose algunas veces con el apoyo de los propios trabajadores, porque no se generan condiciones para que haya la alternancia”, añade Alcalde.

Para quienes se han dado a la tarea de seguir el pulso de la reforma laboral ven que el problema no es simplemente si los trabajadores votan o no por los líderes; sino que no hay un proceso de transformación que se refleje también en el fortalecimiento de la contratación colectiva.

“En primer lugar, hay una apatía fuerte entre las personas trabajadoras. Por dos razones: Primero, porque nunca has visto ejemplos en tu vida con tus padres o las personas que conoces donde un sindicato realmente le servía al trabajador. Y la segunda razón, pues tienes mucho miedo de las represalias del patrón”, consideró Joyce Sadka, experta del ITAM.

Para el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, hay algo fundamental que vino a transformar las negociaciones, atrás se dejó al representante legal del sindicato y al apoderado de la empresa que tenían toda la facultad de firmar los contratos, que además eran desconocidos por los trabajadores, para dar pie a la aprobación por la mayoría de los trabajadores mediante voto personal, libre, secreto y directo.

Después de un proceso de legitimación que duró cuatro años, en México hay 30,537 Contratos Colectivos ya registrados, ya legitimados, ya conocidos y aprobados por los trabajadores.

Cabe destacar que los sindicatos pueden negociar salarios cada año y tienen la posibilidad de hacer revisiones integrales al contrato colectivo cada dos años. Pero si un Contrato Colectivo no se revisa durante cuatro años, otro sindicato puede pedir la Constancia de Representatividad, toda vez que el sindicato omiso pierde su derecho a revisar el Contrato.

Datos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) dan cuenta de la baja actividad que se reporta respecto a las revisiones contractuales, esas en las que se requieren la confirmación de los trabajadores emitiendo su voto en una consulta. En 2021 se registraron 246 revisiones contractuales; para 2022 fueron 2,379 revisiones; en 2023 la cifra fue de 3,998 y en 2024 (hasta el 10 de marzo) se contaba con un registro de 7,084 Convenios de Revisión Contractual.

Como ejemplo de los sindicatos que ya hicieron una revisión de sus contratos colectivos están IMSS, Pemex, CFE, STUNAM y APAUNAM, sin embargo, el Centro Federal no tiene datos sobre los que aún no se han revisado porque un sindicato puede tener varios contratos colectivos.

Respecto a las revisiones salariales, el mismo Centro Federal informó que se registraron en 2023 alrededor de 5,683 convenios ante la autoridad; mientras que un año antes fueron 6,394; y en 2021 apenas sumaron 1,154.

Si bien se ha venido incrementando el número de convenios, lo cierto es que datos tomados de la plataforma de Indicadores y Estadística de la Reforma Laboral (INDERLAB) revelan que en el país hay 5.1 millones de trabajadores sindicalizados y existen (10 de marzo de 2024) 19,000 contratos depositados en el Centro Federal respecto a las Constancias de Representatividad que fueron emitidas; y no se refleja una mayor actividad.

Aunado a ello, hay también una resistencia al tema de la transparencia. Una gran pregunta es ¿cuántas organizaciones sindicales están rindiendo cuentas de los dineros que manejan?; aún son “muy pocas”; no obstante, se van incrementando desde la entrada en vigor de la reforma laboral cuando en 2021 rindieron cuentas 43 organizaciones sindicales; ya en 2024 ya fueron 492, de las cuales ya fueron aprobadas 206. Vale la pena resaltar que “ésta es una obligación legal, no sólo de darla a los trabajadores, sino de informarla al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”, asegura Alcalde Justiniani.

Nuevos contratos de protección

La mayoría de las organizaciones sindicales no están apareciendo en las plataformas que se crearon ex profeso para conocer al sindicalismo auténtico, “están en una especie de submundo. Yo diría casi un nuevo tipo de contratos de protección, aunque hayan pasado por la legitimación. La legitimación era un primer paso, es un boleto de entrada, pero no es suficiente”, afirma Alcalde Justiniani. Y quizás una de las cosas más preocupantes, destaca, es que si uno analiza el número de organizaciones sindicales que acuden ante los Tribunales a plantear sus emplazamientos de huelga, es mínimo. Aún hay muchas organizaciones que funcionan en la opacidad de sus prácticas y de su control empresarial.

Joyce Sadka coincidió con este punto de vista al destacar que existen vicios que se están arrastrando a pesar de la reforma laboral. Añadió que los patrones intervienen para conseguir ese 30% de apoyo necesario de manera artificial y que ahora se están detectando constancias de representatividad que parecen ser “fantasmas”.

En donde ha surgido la duda es por qué muchos sindicatos, después de haber sido legitimados, todavía no han hecho su revisión contractual, sobre todo porque ya transcurrieron dos años después de la legitimación. La explicación que da el director general del CFCRL es que el 1 de mayo de 2023 la mayoría de las organizaciones sindicales realizaron su trámite de legitimación, por tanto, aún no es tiempo.

Sin embargo, reconoce que “muchos de los que revisaron, por ejemplo, en 2020, 2021 y 2022, ahorita todavía no están haciendo su revisión contractual, que es cada dos años”.