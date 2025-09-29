Los países de la UE se unen a la coalición neerlandesa para impulsar una "Ley de Chips 2.0"

Todos los Estados miembros de la Unión Europea han entrado a formar parte de una coalición de chips liderada por Países Bajos, que aboga por la revisión de la Ley de Chips de la UE, dijo este lunes el Gobierno neerlandés.

El grupo, conocido como "Coalición Semicon", fue creado en marzo por Países Bajos junto con otros ocho Estados miembros. Este lunes entregó la declaración a la Comisión Europea.

"Hoy todos los ministros de la UE han coincidido en que la estrategia industrial europea debe adaptarse a las crecientes tensiones geopolíticas en el mundo", dijo en un comunicado el ministro neerlandés de Asuntos Económicos, Vincent Karremans.

Parlamentarios, grupos industriales y empresas europeas están impulsando una "Ley de Chips 2.0" para colmar rápidamente las lagunas de la estrategia de semiconductores del continente.

La coalición sostiene que el bloque necesita renovar su Ley de Chips para pasar de un objetivo principal de cuota de mercado del 20% a un impulso más específico para asegurar tecnologías críticas, acelerar las aprobaciones y profundizar en las cualificaciones y la financiación en toda la cadena de semiconductores.

La primera Ley de Chips de la UE provocó una oleada de inversiones, pero no logró atraer a los fabricantes de chips avanzados después de que Intel desechara sus planes de construir una gran fábrica en Alemania.

A finales de marzo, el Tribunal de Cuentas Europeo dijo que el objetivo de la UE de alcanzar el 20% de la producción mundial del mercado de chips en 2030 era inalcanzable al ritmo actual.