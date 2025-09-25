SE: órgano abierto remplazará al “Cuarto de Junto”

No habrá “Cuarto de Junto” que acompañe al gobierno de México en la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al menos como tradicionalmente se le conoce, donde solo había representación empresarial en las negociaciones, advirtió el subsecretario de industria y comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas.

En cambio, dijo, se está promoviendo una evolución donde participen representantes de cada uno de los sectores estratégicos en cada región del país. Se integrarán al sector obrero, corporativo y a los empresarios regionales.

“Esto nos permitirá conocer la opinión, recoger los comentarios puntuales de cada uno de los sectores de la economía en cada una de las regiones del país con respecto al tratado y esto nos va a servir de quitar la lógica del “Cuarto de Junto”, como el elemento que primordialmente asesora al gobierno”, precisó Llerenas Morales.

Al participar en el seminario anual Moody’s Inside de la citada agencia calificadora, matizó que esto no significa que los empresarios no participarán en la negociación. Lo que están procurando es “abrir a un proceso más amplio de opinión y puntos de vista”.

La participación del llamado “Cuarto de Junto” se remonta a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a principios de los años noventa.

Entonces, en esa instancia se aglutinó a un conjunto de personas de la comunidad empresarial que acompañó activamente al equipo negociador del gobierno mexicano.

Posteriormente, en el 2017-2019, durante la negociación del T-MEC, la fórmula se replicó y el “Cuarto de Junto” se constituyó institucionalmente como el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI), como parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Reforma judicial e incertidumbre

En un diálogo que sostuvo con la directora para soberanos de América Latina, Arianne Ortiz Bolin, Llerenas descartó que los cambios incorporados en la reforma judicial sean un desafío para destrabar la incertidumbre de las inversiones.

“Si habrá que ver cómo evoluciona el poder judicial, pero no lo vemos como problema, ni factor inhibidor de inversiones”, resaltó.

Desde su perspectiva, es mayor la incertidumbre que genera el contexto mundial y la situación arancelaria.

“En la medida que (los inversionistas) tienen claro que somos un país con mejor posición arancelaria respecto del resto, habrá más interés en llegar”, subrayó.

Para generar certidumbre en los inversionistas desde dentro, dijo que están haciendo un esfuerzo importante para mejorar el clima para hacer negocios, la digitalización de trámites para que la inversión funcione; la política industrial a partir de desarrollar polos de desarrollo para hacer más heterogénea la inversión por zonas; así como una nueva ley eléctrica que genera certidumbre en este segmento.

Admitió que la aplicación de aranceles a los socios comerciales contraviene las reglas del acuerdo, y anticipó que es un tema que seguramente se discutirá en paneles por sector. Pero enfatizó que la prioridad es conseguir un tratado que genere certidumbre en el tiempo, que no tenga que abrirse a revisión de nuevo en un año.