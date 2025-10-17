Nuevo gobierno de José Jerí despide al presidente de la estatal Petroperú

El Gobierno del mandatario interino de Perú, José Jerí, decidió despedir al presidente del directorio de la petrolera estatal Petroperú, Alejandro Narváez, luego de una junta de accionistas de la compañía, dijo el viernes el regulador del mercado.

En su reemplazo designó a Fidel Augusto Moreno Rodríguez. La Superintendencia de Mercados de Valores de Perú dijo que la decisión fue tomada en una reunión de la junta de accionistas de Petroperú el jueves, y que se removió del cargo a Narváez partir de ese mismo día.

Los mayores accionistas de la petrolera son los miembros del ministerio de Economía y de Energía y Minas, cuyos nuevos titulares fueron designados por Jerí, que asumió el poder la semana pasada tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte.

Narváez asumió el noviembre la presidencia del directorio de Petroperú, que atraviesa por una crisis financiera en medio de deudas y una apretada liquidez tras una inversión de 6,500 millones de dólares para modernizar su refinería Talara, más del doble del costo estimado inicialmente por la propia empresa.