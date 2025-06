Nueva ley telecom de México fortalece al nicho de los radioaficionados: Rubén Leal

La Paz, BCS.- Los sismos de 1985 en la Ciudad de México y las lluvias desatadas por el huracán Odile en la península de Baja California en el año 2014 destruyeron la infraestructura de telecomunicaciones, y con ello las comunicaciones celulares y algunas de la radiodifusión comercial se vinieron abajo durante varios días en esos dos eventos. Los efectos de Otis en 2023 para Acapulco también es otro ejemplo.

En un mundo alterno, el apocalipsis zombi también acabó con las comunicaciones por Internet y sólo la radio de aficionados mantuvo una línea abierta para comunicar a las personas, como da cuenta la serie de The Walking Dead, y esto por el poder de su alcance que puede llegar hasta la otra orilla del planeta y con un consumo relativo de energía.

Así, en la realidad y en la ficción, los radioaficionados han nutrido la pluralidad, han transmitido conocimiento en situaciones de apremio y han servido para comunicar a las personas cuando los demás servicios tradicionales se fueron al desastre, porque su equipo, que no requiere de demasiada Infraestrutura y en ocasiones es desdeñado, ha sido utilizado por gobiernos para mantener la comunicación en tanto los otros servicios regresan a la normalidad.

Pero el todavía actual marco legal que se aprobó entre los años 2013 y 2014 complica la obtención de títulos de concesión de bandas para los radioaficionados, por los demasiados criterios que deben acreditarse, como si éstos se trataran de concesionarios para servicios comerciales, cuando sólo comunican ideas y su comunicación suele ser bidireccional, comentó Expresidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, Rubén Leal.

Ahora, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) de México establece que los radioaficionados en obtener espectro radioeléctrico para sus fines podrán solicitar una licencia, específicamente para la transmisión de radio experimental, que también se traduce como un ahorro de costo económico para este tipo de radiodifusores, aun cuando el costo de una concesión se fija actualmente en 2,000 pesos por una vigencia de cinco años.

El tema de fondo no es el costo de una concesión de este corte, sino el entramado regulatorio que deben desahogar los interesados ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), muchos de ellos personas en retiro que sólo buscan hacer pluralidad, declaró Rubén Leal durante una presentación en el foro Convergencia Show MX 2025 y en el contexto de la discusión del nuevo mercado legal telecom mexicano que se sucede este fin de semana en la Ciudad de México.

“La gran diferencia, es que con la figura de concesionarios teníamos que seguir el mismo trámite que hace cualquier estación o empresa con fines comerciales, siendo que nosotros somos particulares que hacemos esto como una afición, como un pasatiempo, sin fines de lucro y para apoyar a la población civil”, dijo Rubén Leal.

“Ahora, con la figura de una licencia, ya no deberíamos de pagar una contraprestación. Quizá, vamos a tener que pagar por la expedición del título; pero no lo sabemos todavía; no está la reglamentación. Pero lo importante es que esto se agilizará. Ahora, dicen que, si no es tanto 2,000 pesos, sin embargo, son personas jubiladas que hacen un esfuerzo para poder completar y transmitir”, dijo Leal, con lo que los radioaficionados son uno de los pocos ganadores con la LMTR.

Los otros son los concesionarios de radio pública, social, indígena y comunitaria, que pronto podrían comercializar pauta para sostener sus operaciones.

Al primer semestre del año 2025, la Federación Mexicana de Radio Experimentadores tiene el dato de que habría en el país alrededor de 2,000 radioaficionados que utilizan unos Kilohertz de ancho de banda para hacer radio experimental y de manera formalizada ante la autoridad.

Son éstos, radiodifusores, que también han informado cuando alguien usa ilegalmente el espectro radioeléctrico y por el contrario, Rubén Leal confía en que una vez aprobada la nueva ley de telecomunicaciones habrá transparencia respecto a quiénes usan espectro para radio de aficionados.

“Tenemos diferentes bandas. Tenemos desde onda media y onda larga; en bandas de 1.8 MHz o 7MHz y 14 MHz y también usamos espectro VHF y UHF (…) Somos transparentes, que avisamos que en tal frecuencia se está escuchando una comunicación de alguien que no cumple con los requisitos. Hacemos radio experimental, radio con afición; radio con pasión”, dijo Leal en Convergencia Show MX 2025.