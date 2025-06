ATDT tiene en Convergencia Show su pase para empezar un diálogo cordial con la industria telecom: Padilla

Salomón Padilla es abogado con especialidad en telecomunicaciones y radiodifusión. También es vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM) y hace dos semanas captó la atención de los legisladores en la Cámara de Diputados por su repaso de lo que ha sido el devenir de la telefonía y el Internet en los últimos cuarenta años en México.

Esto ocurrió por el actual contexto de los diálogos entre el Congreso y público interesado por la reforma constitucional de telecomunicaciones, donde Salomón Padilla advirtió sobre los negativos de tener un Poder Ejecutivo como actor que es rector, promotor, legislador, proveedor, operador, competidor y al mismo tiempo, también regulador, y todo ello porque así está redactado el contenido de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Senado todavía discute este mes.

Padilla es considerado un personaje muy directo por sus comentarios en el sector telecom mexicano, que incluso deja mal parados a los no tan iniciados en las telecomunicaciones del país.

Salomón Padilla inició y ha ido creciendo año con año al que es uno de los tres foros sobre telecomunicaciones más renombrados que se realizan al año en México, pues el foro Convergencia Show MX es uno de los tres de seis eventos con prestigio que ha logrado sobrevivir a las crisis económicas y la pandemia de Covid que han ido disminuyendo las oportunidades de la industria de telecomunicaciones local. Los otros dos eventos son el Conecta Latam y GSMA 360 Latam, realizados en marzo y mayo.

Convergencia Show MX 2025 inicia el 26 de junio en La Paz, Baja California Sur y con respaldo también de la secretaria de Turismo y Economía, Rosa Maribel Collins Sánchez. El evento pretende ser un foro para la promoción de los negocios y las relaciones entre empresarios telecom, más que un foro sobre regulación, si bien se tocarán varios asuntos sobre el contexto sectorial en cuanto política pública. Y allí también, Salomón Padilla y el experto José Felipe Otero Muñoz harán la presentación formal de la Asociación Latinoamericana de Telecomunicaciones (ALT).

En su décima edición, Convergencia Show MX está pensada para ser un espacio de negocios, pero también un “puente; el pase que da la industria” a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para que inicie acercamientos con este sector productivo, después de los desaires de esa autoridad de regulación hacia otros foros de telecomunicaciones, radiodifusión y de competencia económica. “Convergencia es un espacio para que la ATDT se acerque a dialogar con la industria. Es su último pase para un foro serio en lo que resta del año en México”, dijo Padilla.

—¿Qué tan difícil está siendo organizar foros sobre telecomunicaciones en México? Hace una década, el año se repartía entre seis a ocho eventos, hoy se registran cuatro a lo mucho y otros mejor se han ido a Chile, por ejemplo…

—Es algo paradójico que mientras nuevas tecnologías aparecen como eso de Internet de las cosas y la inteligencia artificial, o que otras tecnologías se expanden, como el 5G, en México los espacios para dialogar sobre ellas son menos que hace diez años. Y no es que la industria no quiera hablar, que sea la industria de telecomunicaciones una industria reservada; por el contrario, siempre está dispuesta a dialogar y proponer, sólo que no se están dando las mejores condiciones.

Ahora, además toca enfocarse. Así, por ejemplo, nosotros estamos dirigidos a operadores medianos y pequeños, aunque si bien asisten representantes de grandes operadores como los de Telmex, Totalplay, Megacable o Televisa, por eso digo que la industria está disponible para dialogar.

A esta parte del sector estamos llevándole los avances de la industria, no sólo temas técnicos, también administrativos y relatos de experiencia. El diálogo tiene un foco este año y está abierto a todos, como cada año.

—Esto de las condiciones que dice, ¿son más de tipo económico y generalizado?

—La verdad que es muy interesante observar este proceso. En diez años, los eventos se han vuelto pocos y cortos. Eso es cierto, pero también algunos se han mantenido por su seriedad, a pesar de factores como los vaivenes de la economía que afecta a toda la industria; a pesar también de la emergencia sanitaria de 2020 y muy también a pesar de que algunos gobiernos tarden en comprender el valor de este tipo de espacios, donde puede conocer de primera mano a la industria, porque uno no sabe que en el stand de alado está su próximo socio de negocio o alguien con mucha experiencia en el sector que puede ayudar a desarrollar una mejor política pública.

—De local a regional, al parecer Convergencia Show se ha vuelto en diez años un evento de eco nacional en México, ¿cómo sostendría que esto es así?

—Con el primer Convergencia Show empezamos con menos de 500 metros cuadrados de exhibición y pudiéramos decir que estábamos muy enfocados a contenidos. Ahora ha ido creciendo más el tema TIC.

Ha sido muy interesante observar hacia atrás que enfocarse nos ha redituado en que este año llevamos más de 5,000 metros cuadrados de exhibición y que Convergencia Show MX se ha vuelto un evento regional; es decir, a nivel regional en América Latina.

Este año están viniendo gente que nos confirmaron de Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, la República Dominicana y reguladores de otros sitios que todavía estamos viendo cómo traerlos. Viene gente de Centro y Sudamérica; creo que Convergencia puede ser por mucho un espacio de confluencia. Nosotros tenemos la mano extendida y la puerta abierta para quien quiera escuchar a nuestra industria.

—¿Y su mano extendida la ha visto la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones? No está de más recordar que este año la ATDT no se presentó en los otros dos foros donde se escucha al sector…

—Ellos, la Agencia de Transformación Digital, están invitados y también lo está el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

—¿Y si llegan los dos?

—Pues será muy bueno para todos. Será muy bueno para el sector; sería un buen mensaje. Nosotros hemos invitado a los dos. Si sigue existiendo el IFT, es bienvenido el IFT. Si sólo existe la ATDT, la vamos a recibir bien. Nosotros no vamos a frenarle el brazo a nadie. Nosotros esperamos que nos acompañen. Esa es la lectura que deben tener de nosotros.

Deben entender los reguladores que la industria está preocupada; que a esta parte de la industria que representamos nosotros, pequeños y medianos operadores, no le preguntaron nada en la nueva ley de telecomunicaciones. No ha habido un acercamiento con esta industria.

Supimos que la gente de Megacable, de Izzi, de Telmex… Se reunió con José Antonio Peña Merino, pero con nosotros nadie se ha reunido. Ellos, en la ATDT, deben saber que nosotros somos los operadores que cumplimos con llevar cobertura en las zonas más alejadas y no nos han preguntado nada. Somos lo que llegamos a las zonas más complicadas y de menos recursos. ¿Y qué nos proponen? Todavía nada. Eso, la verdad, nos preocupa; nos preocupa porque no hay definiciones.

Estamos entonces a la buena fe de la nueva autoridad. Por eso creemos que este evento de Convergencia Show MX es un espacio para que la ATDT se acerque y empiece un diálogo con la industria, sin grilla y con propuesta. Creo que es su último pase.

—Ponga un ejemplo: ¿Por qué el regulador debe acercarse al Convergencia Show MX de La Paz este año? ¿Qué se llevaría de regreso a CDMX?

—Dice el proyecto de nueva Ley de telecomunicaciones que ellos tienen que hacer una subasta de 5G en cierto tiempo; incluso, si los tiempos empatan, en este mismo año. Y en este país no se ha podido lograr en casi diez años ninguna licitación de 5G.

Bueno, viene gente de Costa Rica, y todos saben que en Costa Rica hubo hace poco un despliegue de 5G. Queremos que la gente de Costa Rica nos platique todo el tema de esa licitación, cómo lo generaron; cómo pensaron la cobertura social, porque tiene un tema importantísimo de cobertura social ese país.

Y gente nos hablará de la administración de infraestructura pasiva en Centroamérica. En México no se creería que hay muchos avances allá, por eso tienes que venir para verlo y escucharlo de su boca cómo lo hicieron. En este contexto de reforma, ver hacia dónde vamos y cómo lo han hecho otros, es un ejemplo de cómo Convergencia Show MX se posiciona como una plataforma en TICs y telecomunicaciones en América Latina.