Nissan destaca la producción de 165,000 unidades de su SUV Kicks en solo un año

Como lo proyectó la marca japonesa, la renovada Nissan Kicks se convierte en el vehículo “orgullo” de Nissan Mexicana al lograr la fabricación de 165,000 unidades en tan sólo un año del arranque de producción, y posiciona a México ante el mundo.

La SUV en su versión a gasolina, no sólo es favorita en el mercado mexicano, al estar posicionada como la segunda SUV más vendida en México y se ubica dentro del Top Ten de los autos de mayor demanda por los consumidores mexicanos. Sino que se exporta a más de 70 países desde la planta de Aguascalientes.

Nissan Mexicana informó que celebra el primer aniversario del inicio de producción del renovado Nissan Kicks 2025, el crossover de la marca orgullosamente hecho en México, que ya supera las 165,000 unidades ensambladas en el país.

Durante el arranque de producción, los directivos de la marca japonesa en México proyectaron que el aumento de ensamble de la Kicks permitiría crecimiento a la armadora para seguir atendiendo México, Latinoamérica y otros continentes, poniendo en alto calidad de lo hecho en América Latina.

Aunque Kicks epower (la tecnología eléctrica de Nissan) se produce en Tailandia, la versión a gasolina ha mostrado preferencia entre los consumidores.

“Nissan Kicks representa el orgullo de un equipo que impulsa la excelencia y pone en alto el nombre de México en el mundo. Nuestros procesos de ensamble incorporan tecnología avanzada y los más altos estándares, garantizando así la calidad que distingue a Nissan”, aseguró Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana.

La reputación internacional de las plantas de Nissan en México fue clave para que el complejo Aguascalientes A1 se convirtiera en el primero a nivel global en fabricar el nuevo Nissan Kicks.

Nissan es la segunda fabricante de vehículos en México, pero es la mayor comercializadora de autos en el país. Tan sólo de enero a agosto del presente año, la automotriz produjo 454,644 unidades, y exportó 291,456 autos.

“Este SUV es un embajador de lo hecho en México, ya que los vehículos fabricados en dicha planta son destinados tanto al mercado nacional como a la exportación a más de 70 países”, resaltó la empresa que preside Rodrigo Centeno.

La fabricación del nuevo Nissan Kicks 2025 es resultado de la inversión anunciada en 2022 por la compañía por un monto de 700 millones de pesos, destinados a la modernización de procesos, la integración de tecnologías y la capacitación especializada del personal para dominar maquinaria y técnicas avanzadas en manufactura.