NewFronts 2025: datos y tecnología como motores del crecimiento digital en México

Hoy en día, las empresas de publicidad y marketing digital están adoptando nuevas tecnologías para enfrentar los desafíos del mercado. Para anticipar nuevas herramientas y soluciones que transformarán la forma en la que las marcas y la industria se relaciona con las audiencias, IAB México celebró IAB Stage de NewFronts.

La segunda edición de este evento se celebró el 1 de octubre, donde se compartieron perspectivas estratégicas sobre temas como la publicidad en CTV, la integración del retail media omnicanal, la inteligencia artificial (IA) aplicada a medios y creatividad.

Entre los hallazgos, se destacó que CTV (televisor o dispositivo que se conecta a internet y permite ver contenido en streaming), genera 10 veces más conversiones que la TV lineal, de acuerdo con información de Media Group by Aleph.

Esto marca un cambio radical en la forma de planear e invertir en medios y abre nuevas oportunidades para que las marcas puedan fortalecer su estrategia publicitaria con métricas de impacto real.

En un país donde el e-commerce crece entre 20 y 25% anual, por encima del promedio global de 9% (AMVO, 2024), foros como los IAB NewFronts representan un valor tangible, así lo aseguró Gabriel Richaud, director General de IAB México:

“Porque conectan a la industria con soluciones probadas y escalables que responden a los más grandes retos actuales; donde es posible transformar datos y creatividad en resultados medibles”, aseguró.

Un evento ante los cambios del ecosistema digital

Los NewFronts se han convertido en un referente clave para anunciantes, agencias y publishers que buscan mantenerse actualizados ante los cambios del ecosistema digital para seguir siendo cercanos y relevantes para sus audiencias.

El evento consolidado también en mercados como Estados Unidos y Reino Unido, abordó el papel de la música digital y los contenidos culturalmente relevantes como motores de confianza y consideración de marca.

El foro reunió a compañías líderes en medios, tecnología y datos como Adlook, DoubleVerify, Grupo Multimedios, Mediam Group by Aleph, Ole Interactive, OXXO | Retina Media, Samung Ads, Similiarweb, TREBEL, Warner Bros, Discovery y Web Media.

Además, más de 40 empresas anunciantes y agencias de sectores como consumo masivo, automotriz, retail, farmacéutico, financiero y tecnológico. Lo que reafirma a IAB NewFronts como un espacio que permite entender cómo la innovación en datos, tecnología y contenidos está redefiniendo la comunicación digital y el crecimiento de negocio en México.

Para Josué González, presidente del Consejo Directivo de IAB México, el evento refleja el compromiso de la asociación con la evolución del ecosistema:

“El rol de los IAB NewFronts es catalizar la innovación y acelerar la transformación digital en México; no se trata sólo de mostrar tendencias, sino de abrir oportunidades reales de crecimiento sostenible y de colaboración entre todos los actores de la industria.”

Con esta segunda edición anual, los NewFronts y su respectivo IAB Stage se perfilan como un escaparate de innovación que actúa como brújula de la industria, marcando la ruta en materia de contenido, datos y tecnología para fortalecer los pilares de desarrollo competitivo del ecosistema digital en México.