Nestlé lanza campaña para rescatar la convivencia familiar en la mesa, sin celulares ni pantallas

Nestlé, presente en nueve de cada 10 hogares en México a través de sus productos, inició una campaña para fomentar la conexión familiar, debido a que el uso de dispositivos móviles durante las comidas se ha vuelto cada vez más común, generando distracciones que afectan la convivencia en estos momentos que “solían ser sagrados”.

Así lo expresó Ingrid Stowhas, vicepresidenta de Comunicación Corporativa de Nestlé México, tras explicar que, a partir del estudio “Convivencia familiar en las mesas mexicanas”, realizado en más de 700 hogares del país, se encontró que en el 92% de estos, los miembros usan dispositivos móviles durante las comidas.

Mientras que solo el 8% aseguró que pasa tiempo de calidad en estos momentos del día. No obstante, el 70% de los encuestados reconoce este problema y muestra disposición para reducir el uso de pantallas y reconectar con la familia.

Es por ello que la campaña de Nestlé “Que la mesa vuelva a unirnos” busca transmitir la importancia de la convivencia familiar, principalmente durante la hora de los alimentos.

“Básicamente, nuestra intención con esta campaña es poder invitar a todos a reconectar, a dejar de lado un poco las pantallas al momento de la comida y generar espacios de conexión, de presencia real… Esto va de la mano con tener una buena vida”, comentó en entrevista Ingrid Stowhas.

Explicó que como empresa de alimentos, uno de los momentos más importantes en los que los consumidores interactúan con sus productos es durante la elaboración de los alimentos y en los diferentes momentos de consumo. Por ello, realizaron el estudio, para entender mejor cómo se vive ese momento en los hogares para fomentar una mayor conexión.

En México, a diferencia de otros países, se identificaron hasta ocho momentos de consumo al día, abundó, y como empresa, al estar presente en la mayoría de estas ocasiones, como en el desayuno, comidas y cenas, Nestlé puede ser un facilitador y tener un impacto más positivo, al recordar a la población la importancia de mantener la comunicación y la unidad en la mesa.

“A través de nuestras marcas y productos es una vía correcta para poder difundir más todo esto y seguir teniendo un portafolio de productos amplio que se va va reformulando a lo largo de los años para hacer match tota con las necesidades nutricionales del país”, añadió la vicepresidenta de Comunicación Corporativa de la empresa suiza en México.

Nestlé cumple 95 años en México

La campaña se enmarca en la celebración de los 95 años de Nestlé en México, donde la empresa ha crecido e instalado 18 fábricas en estados como Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chiapas y Puebla. Desde sus plantas exporta a más de 70 países de Sudamérica, Norteamérica e incluso África.

México, como el cuarto mercado más importante para Nestlé a nivel global, explicó Ingrid Stowhas, ha sido un destino importante para sus inversiones en tecnología, investigación y desarrollo.

A la par, aseguró, buscan reformular los productos para ofrecer productos con un mayor valor nutricional para todos los momentos de consumo.

“Como empresa de alimentos podemos tener una voz y ser la amalgama que invita a las personas a reconectar, a tener un tiempo de calidad… Quisiéramos que nos escuchen los 130 millones de habitantes que hay en México”, subrayó.