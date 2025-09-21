Natura concluye integración de Avon en México

Mientras Natura avanza en la venta de Avon International y de sus operaciones en seis países de Centroamérica y el Caribe, en México concluyó la integración operativa y prevé completar este mismo proceso en sus mercados de América Latina durante este año, región que para la marca sigue siendo "una prioridad".

“Este año terminamos la integración con Avon México y, entonces, hoy tenemos tres líneas de negocio, la marca Natura, la marca Avon y Casa y Estilo”, aseguró el director general de Natura-Avon México, Francisco Demesa.

Como parte de este movimiento, el directivo detalló, a principios de este mes de septiembre, que redujo el número de productos del portafolio de Avon para mantener una cartera complementaria, que permita a ambas marcas cubrir distintos segmentos del mercado sin competir entre sí.

Además, subrayó que, tras la integración de ambas empresas, el 60% de los nuevos consultoras y consultores compran productos tanto de Natura como de Avon.

Por ello, Francisco Demesa consideró que Avon tiene “mucho potencial” de crecimiento, pues recordó que en las últimas dos décadas ha cambiado “varias veces de manos”, lo cual ha afectado las decisiones estratégicas del negocio.

Hace cuatro años Natura, una empresa brasileña de belleza y cuidado personal, adquirió Avon y a mediados de 2022 inició su reestructuración que incluyó los planes para vender Avon International y Avon CARD.

En agosto pasado, la empresa brasileña adelantó que la desinversión de estos activos llevaría alrededor de 12 meses, sin que esto afectará sus operaciones en América Latina.

Llega a acuerdos para venta de activos

La semana pasada, Natura anunció la firma de acuerdos para vender la división de Avon International —integrada por sus operaciones en Europa, Asia y África—, así como las de CARD, de Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Ambos acuerdos están pendientes de aprobación regulatoria; los términos económicos no fueron divulgados.

"Este acuerdo representa los pasos finales del proceso de simplificación de nuestra estructura, que comenzó hace tres años con el foco puesto en el crecimiento de las operaciones en América Latina", expuso Fábio Barbosa, presidente del Consejo de Administración de Natura.

En un comunicado reiteró que la venta de dichos activos no afecta las operaciones en América Latina, que siguen siendo una "prioridad estratégica para la compañía”, donde se han estado entregando ganancias y reportando eficiencias operativas.

La unidad de América Latina de Natura generó 408 millones de reales en flujo de caja libre durante el primer semestre, equivalentes a unos 75.4 millones de dólares. Por lo que la marca Avon en América Latina, incluido México, seguirá bajo el control de Natura. El CEO de Natura, João Paulo Ferreira, aseguró que la integración de ambas empresas en la región concluirá a finales de 2025.