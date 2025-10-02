Motive alcanza certificaciones requeridas por Google y Apple para mensajes RCS

Motive informó que su tecnología Motive Entitlement Server consiguió las certificaciones necesarias para Apple y Google, en cuanto los mensajes RCS.

Los Rich Communication Services o RCS son una tecnología que promete una experiencia mejorada, por ejemplo en mensajes de texto.

Los operadores que ahora implementen la nueva versión de Motive, podrán integrar RCS de manera fluida en plataformas Android e iOS, incluyendo los próximos lanzamientos de Apple.

La certificación cierra un año de colaboración técnica con Google y se basa en el éxito reciente con Vivo Brasil de Grupo Telefónica, uno de los primeros operadores en certificar y prepararse para el soporte de Apple RCS.

“Esta certificación consolida a Motive como un socio de referencia para la preparación de RCS. Hemos construido un camino a nivel operador, a prueba de futuro para Apple y Google, y probado a gran escala en colaboración con operadores de nivel 1 como Telefónica”, expresó Jeevithan Muttu, vicepresidente de producto y de investigación y desarrollo en Motive.

Vivo Brasil lidera la evolución de RCS en América Latina

Como el mayor operador móvil de Brasil, Vivo de Telefónica ya ofrece mensajería RCS integrada, incluyendo mensajes cifrados de extremo a extremo en dispositivos Android y Apple, un paso significativo hacia un estándar de mensajería más seguro e interoperable.

Con Motive Entitlement Server e infraestructura certificada, Vivo también está desbloqueando nuevas oportunidades de ingresos a través de RCS Business Messaging (RBM), una alternativa enriquecida a SMS y mensajería OTT para comunicación de marca, OTPs seguros y experiencias de cliente potenciadas por IA.

“RCS es más que una mejora de mensajería, es una base para la comunicación segura y un nuevo canal para la innovación empresarial. Gracias a nuestra estrecha colaboración con Motive, nos enorgullece ser los primeros en Brasil en soportar RCS tanto en Android como en iOS, mientras nos preparamos para llevar las oportunidades de RBM al mercado”, indicó Vivo.