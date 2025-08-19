Mota-Engil México encabeza el grupo que construirá un tramo del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato

El grupo formado por Mota-Engil México, Mota-Engil Aeropuertos del Norte, Mota-Engil Engenharia e Construcao y Mota-Engil Engenharia e Construcao Africa ganó la licitación pública internacional realizada por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) para construir y diseñar 30.30 km del tramo I (Querétaro, zona industrial-Apaseo El Grande, zona industrial) del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato.

El contrato es por un monto de 7,632.2 millones de pesos (IVA incluido) y se deberá firmar el 22 de agosto, porque los trabajos deben comenzar seis días después y concluir, como fecha límite, el 29 de junio del 2027.

De acuerdo con el acta de fallo, publicado la noche de este lunes, el grupo referido cumplió con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y su propuesta económica resultó “ser la más conveniente para el Estado”.

En el proceso de licitación, la ARTF (a cargo de Andrés Lajous) recibió 11 propuestas técnicas y económicas, de las cuales 10 fueron de consorcios y una a nombre de Arturo Hernández González, que fue la de menor cantidad: 1,256.4 millones de pesos. En tanto, la de mayor monto, 19,622.5 millones de pesos, la presentaron Recal Estructuras, Nexumrail y Recal Leasing.

Como parte de la evaluación, la convocante dijo que revisó, entre otros aspectos, que el calendario de actividades, la metodología y el alcance de los trabajos propuestos por las empresas fueran congruentes con las características y complejidad de los trabajos solicitados y que la situación financiera de las empresas fuera la adecuada para el desarrollo de las tareas.

También se verificó “que los sueldos y salarios del personal propuesto estuvieran calculados tomando como referencia mínima los establecidos en el tabulador de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), que las horas hombre del personal asignado representaran la realidad y, así mismo, que dicho personal estuviera asignado a los trabajos requeridos”, al igual que el cumplimiento de contratos en trabajos similares a los de la licitación.

Para iniciar la construcción, que incluye, movimiento de tierras, terraplenes, cimentaciones, estructuras (puentes, viaductos, pasos superiores e inferiores), drenajes, vías (superestructura ferroviaria) y obras complementarias, el contratista recibirá un anticipo equivalente al 20% de la asignación presupuestaria correspondiente al contrato para cada ejercicio de que se trate.

El proceso final

Con base en la información difundida por la ARTF en la plataforma ComprasMX, a la etapa final de evaluación llegaron solamente dos grupos (luego de resultar solventes técnicamente): el ganador y el integrado por Gami Ingeniería e Instalaciones, Construcciones Urales y Azvi, con una propuesta económica por 10,653.8 millones de pesos.

“Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y aplicando la metodología establecida en los lineamientos de evaluación, se le otorgaran los respectivos 50.00 puntos a la propuesta económica más baja y que se determinó como solvente en la evaluación técnica asignando de manera proporcional la puntuación o unidades porcentuales a las demás propuestas económicas mediante una regla de tres simple”, detalló la convocante.

Finalmente, en la calificación total obtenida, las empresas Mota-Engil sumaron 97 puntos y el grupo encabezado por Gami 77.16 puntos.