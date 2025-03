Miembros del Club El Economista exploran la anatomía humana en OUR BODY

Esta exhibición, que estará disponible por una corta temporada del 1 de febrero al 5 de mayo, ofrece una experiencia educativa y científica a través de cuerpos humanos reales preservados mediante la técnica de plastinación.

“En Our Body vas a responder todas las dudas que tienes sobre ti mismo y sobre los malestares que tiene la gente que te rodea. Esto es para que te autoconozcas. Esta exposición es por amor a la humanidad y queremos que te cuides y tus hijos crezcan sanos y tengas un mejor vivir”, explicó Iván Ramirez, historiador y moderador de la exposición Our Body.

A lo largo de seis salas de exposición, los suscriptores pudieron recorrer detalladamente la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. Desde órganos vitales como el corazón, cerebro e hígado, hasta el complejo trabajo de los sistemas respiratorio y digestivo, la muestra permitió a los visitantes comprender el mecanismo que hace posible la vida.

Experiencia Our Body el universo dentro. Foto Rosario Servin / Branded ContentRosario Servin

La exposición cuenta con 11 especímenes completos y más de 150 órganos reales, conservados gracias a la plastinación, un proceso que sustituye el agua y la grasa de los tejidos con un polímero especial, permitiendo su preservación a largo plazo. Esta técnica no solo facilita la exploración anatómica de los cuerpos expuestos, sino que también aporta un alto valor científico y educativo.

Experiencia Our Body el universo dentro. Foto Rosario Servin / Branded ContentRosario Servin

“Esta experiencia fue increíble. Me sorprendió porque no esperaba que fuera tan didáctico y enfocado en la salud. Me encantó la cálida bienvenida del Club y, sobre todo, el valioso conocimiento que me llevo. Destacó especialmente el enfoque en la prevención de enfermedades como la diabetes y la obesidad, que son un desafío en México”, mencionó Jorge Perez, suscriptor desde hace 4 años de Club El Economista.

Como parte de la experiencia, los miembros del Club El Economista también disfrutaron de un espacio de realidad virtual, donde pudieron profundizar en el estudio de cada órgano y sistema humano de una manera interactiva e inmersiva.

Experiencia Our Body el universo dentro. Foto Rosario Servin / Branded ContentRosario Servin

“La exposición es impresionante; me permitió descubrir y resolver muchas dudas sobre el cuerpo humano. Disfruto ser parte del Club El Economista y valoro mucho la transparencia en las dinámicas con las que se puede participar en cada evento”, compartió Víctor Hugo Fonseca, suscriptor del Club El Economista desde hace dos años.

Finalmente, esta visita no solo ofreció un acercamiento único al conocimiento de la anatomía humana, sino que también fomentó la conciencia sobre la importancia del autocuidado y la salud.

“Está exposición justamente está pensada en el templo y respeto por el cuerpo humano, el autoconocimiento e ideología que tienen los japoneses. [...] Our Body tiene una variedad de órganos y toda la información que hay respecto a cada uno, lo que hace única a esta exposición para ir conociendo cómo funciona cada uno y cómo se complementan el uno al otro”, puntualizó el historiador y moderador de la exposición Our Body.

Experiencia Our Body el universo dentro. Foto Rosario Servin / Branded ContentRosario Servin

De esta manera, "OUR BODY" se consolida así como una exposición de gran relevancia científica y cultural, despertando el interés por el estudio del cuerpo humano en cada uno de sus visitantes.

Si quieres formar parte de momentos únicos como este, no pierdas la oportunidad de convertirte en suscriptor del Club El Economista. ¡Únete y sé parte de aventuras inolvidables en Club El Economista!