México registra disminución en producción y exportación de vehículos pesados durante noviembre

México reportó disminución de 28% y 21.9% respectivamente, en la producción y exportación de vehículos pesados durante noviembre pasado, debido a la menor demanda de Estados Unidos, y el impacto arancelario, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese al panorama internacional complejo, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Rogelio Arzate, destacó que en noviembre, la industria de camiones presentó recuperación frente a los meses de septiembre y octubre del presente año, cuando la caída en producción y exportación fue superior a 50 por ciento.

En México se ensamblaron 13,108 unidades de vehículos pesados durante noviembre de 2025, lo que refleja una disminución del 28% respecto al mismo mes de 2024.

No obstante, Arzate comentó que se observa un repunte en la producción de vehículos pesados en el mes de noviembre del 83.8% con respecto al mes anterior.

Respecto al mercado internacional, se exportaron 10,367 unidades de vehículos pesados en el mes, lo que significó una disminución del 21.9% en relación con el mismo mes de 2024.

En el mes de noviembre, se observó un repunte en las exportaciones de 98.6% con respecto al mes anterior.

Los envíos al mercado estadounidense se redujeron 22.3% en noviembre comparado con igual mes del 2024, al exportar 9,822 unidades.

Al presentar los resultados preliminares de la industria de vehículos pesados correspondientes a noviembre de 2025, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) destacó que, aunque los indicadores siguen mostrando variaciones a la baja, el sector continúa trabajando en su recuperación a mediano y largo plazo, con un enfoque constante en la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la capacidad productiva establecida en México.

En el acumulado anual, la producción alcanzó las 126,407 unidades, lo que representa una baja del 36% en comparación con las 197,597 unidades producidas en el mismo periodo del año anterior.

Respecto a las exportaciones sumaron 103,404 unidades, lo que representa una baja del 30.5% frente a las 148,802 unidades exportadas en el mismo lapso del año anterior.

Mercado interno débil

Las ventas al mayoreo de vehículos pesados alcanzaron un total de 2,809 unidades, lo que representa una baja del 56.9% en comparación con el mismo mes de 2024.

Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) comentó que el desempeño del mercado de pesados ha mostrado deterioro desde inicio de año y se ha seguido profundizando hacia cierre de año, esto en un contexto económico complejo que plantea diversos retos como la caída consecutiva de la inversión fija bruta que hila 13 meses de caídas consecutivas y una reducción anual de 8.4% en septiembre 2025, a la par de la confianza empresarial -en específico en el sector de equipo de transporte- que ha mostrado reducción anual en noviembre 2025 de menos 10.4 por ciento.

“Se suma al análisis, el nivel récord alcanzado en 2024 que contempla una elevada base comparativa para los resultados de 2025, así como el efecto combinado de la incertidumbre y cambios normativos vinculados con emisiones.

Entre los elementos que suman a la incertidumbre que afectan al desempeño del sector está en el contexto internacional el continuo ajuste de política comercial de Estados Unidos en el marco de la revisión y/o renegociación del T-MEC”, aseguró Rosales.