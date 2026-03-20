México, mercado clave para expansión de bibliotecas digitales de OverDrive

OverDrive refuerza su estrategia en América Latina con un modelo centrado en la democratización del conocimiento, apoyado en bibliotecas digitales y plataformas tecnológicas en un momento donde el acceso a la información se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo económico y social,

Leonardo Valencia, director de la compañía en la región, señaló, en entrevista con El Economista, que el objetivo es claro: ampliar el acceso a contenidos educativos y culturales a sectores que históricamente han enfrentado barreras económicas y geográficas.

“En América Latina trabajamos en democratizar el acceso a la información. Las bibliotecas públicas brindan oportunidades a personas que no tienen recursos para acceder a la educación y OverDrive hace posible que cualquier persona tenga acceso al mismo libro que un estudiante de Harvard, por ejemplo”, afirmó.

La apuesta se da en un entorno favorable para el consumo digital. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los mexicanos pasan en promedio 4.4 horas al día frente a un dispositivo, lo que abre una ventana de oportunidad para plataformas que buscan acercar contenidos educativos directamente a los usuarios.

“Estos datos indican que el mexicano lee y está al frente de un dispositivo móvil. Es ahí donde queremos llegar, queremos llevar la información a donde el ciudadano está”, explicó Valencia.

Audiolibros y plataformas digitales impulsan el cambio

Entre las principales tendencias en la región, la compañía identifica un crecimiento sostenido en el consumo de audiolibros, impulsado por su capacidad de integrarse a la vida cotidiana. A ello se suma el desarrollo de Libby, una aplicación que centraliza el acceso a libros, revistas y audiolibros, y Kanopy, enfocada en contenidos audiovisuales.

El modelo de negocio de OverDrive opera como un intermediario entre editoriales y bibliotecas, permitiendo que estas últimas ofrezcan contenido digital gratuito a los usuarios, lo que fortalece la equidad en el acceso a la cultura.

“La biblioteca digital ya no es un lujo tecnológico, es una política de inclusión y representa la posibilidad de crecer en conocimiento en tu vida”, sostuvo Valencia.

Inteligencia artificial y aprendizaje continuo

La integración de inteligencia artificial es otro de los pilares de la estrategia. A través de algoritmos de recomendación, la plataforma personaliza contenidos con base en los hábitos de consumo de cada usuario, fortaleciendo procesos de autoaprendizaje y formación continua.

Este enfoque responde a una visión más amplia: convertir a las bibliotecas en centros de innovación y desarrollo de habilidades, más allá de su rol tradicional.

México, en etapa de adopción institucional

Pese al potencial del mercado, la compañía reconoce que México se encuentra en una fase de exploración, donde el reto principal no radica en el usuario final, sino en la adopción institucional del modelo digital.

“La gran oportunidad reside en que el sector público y académico adopten este modelo digital para cerrar la brecha y posicionar al país a la vanguardia de los estándares internacionales”, indicó.

De cara al futuro, OverDrive prevé una evolución hacia modelos híbridos que integren herramientas digitales en los procesos educativos, eliminando la necesidad de acudir físicamente a una biblioteca y ampliando el alcance del conocimiento.

Para Valencia, el impacto va más allá del acceso a contenidos: se trata de empoderar a los ciudadanos para gestionar su propio aprendizaje y fomentar sociedades más equitativas.

“Si queremos realmente sociedades más educadas, innovadoras e inclusivas, debemos garantizar el acceso universal a la lectura”, concluyó.